DFB: Rüdiger fehlt im Nagelsmann-Aufgebot – DAS steckt dahinter

Nur wenige Wochen nach der Europameisterschaft im eigenen Land versammelt sich das DFB-Team schon wieder, um in die Nations League zu starten. Auf die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann warten die Partien gegen Ungarn (Samstag, 07. September, 20.45 Uhr) und die Niederlande (Dienstag, 10. September, 20.45 Uhr).

Am Donnerstag (29. August) wurde der mit Spannung erwartete Kader für die kommenden Spiele verkündet. Vor allem Abwehrchef Antonio Rüdiger wurde von vielen Fans vermisst – nun erklärt sich der DFB!

DFB bestätigt: Regeneration für Antonio Rüdiger

Wie der DFB in Zuge der Kadernominierung erklärte, wird Rüdiger aufgrund von Regenerationsmaßnahmen bei den kommenden zwei Länderspielen nicht im deutschen Kader stehen. Dies sei in Absprache mit Trainer Nagelsmann erfolgt. An der Seite des gesetzten Jonathan Tahs dürfen nun Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Robin Koch auf mehr Einsatzminuten hoffen.

Neben Rüdiger werden auch weitere Stammkräfte der EM 2024 nicht im deutschen Kader stehen – jedoch aus anderen Gründen. Mit Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Manuel Neuer und Thomas Müller haben gleich vier Spieler, die bei der EM noch eine wesentliche Rolle im DFB-Kader spielten, ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Für Nagelsmann besteht jedoch kein Grund zur Panik.

Nur Stiller feiert DFB-Premiere

Denn mit Ausnahme von Angelo Stiller, der seine Premiere im DFB-Dress feiern wird, setzt Bundestrainer Nagelsmann erneut auf den EM-Kader: „Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren“.

Ob sich diese Entscheidung auszahlen wird, wird sich dann am 7. September zeigen. Dort erwartet die DFB-Elf in Düsseldorf die ungarische Nationalmannschaft. Drei Tage später ist man dann in Amsterdam zu Gast.