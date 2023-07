Lionel Messi feiert irres Startelf-Debüt – plötzlich muss Security eingreifen

Zwei Spiele, drei Tore, eine Vorlage – Lionel Messi zeigt auch bei seinem neuen Klub Inter Miami, wieso er einer der besten Fußballer aller Zeiten ist. Der Weltmeister verzaubert die Fans in Amerika vom ersten Tag an und löst einen riesigen Hype aus.

Mit der Ankunft von Lionel Messi bei Inter Miami hat sich für den Klub alles geändert. Die Fans sind wie verrückt nach dem Superstar, strömen ins Stadion und wollen Messi spielen sehen. Ein Anhänger meinte es mit der Fan-Liebe aber zu gut und löste einen Security-Einsatz aus.

Lionel Messi löst Mega-Hype in Miami aus

Im League Cup feierte Messi gegen Cruz Azul sein Debüt. Er wurde in der 54. Minute eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit per Traumfreistoß den Siegtreffer. Gegen Atlanta United stand Messi dann zum ersten Mal in der Startelf und trug dabei gleich die Kapitänsbinde.

Messi-Fan löst Security-Einsatz aus. Foto: Getty Images via AFP

Nach nur acht Minuten brachte Messi Inter Miami in Führung, in der 22. Minute setzte er unnachahmlich seinen zweiten Treffer hinterher. Inter Miami siegte mit 4:0. In der 78. Minute wurde der Argentinier von Trainer Gerardo Martino ausgewechselt. Dann kam es zu einer brenzligen Situation.

Flitzer! Security muss eingreifen

Ein junger Flitzer im Messi-Trikot stürmte auf das Feld, hatte sein Handy schon ausgepackt und wollte seine Chance für ein Foto nutzen. Die zahlreiche Security, die Messi auch schon beim Aufwärmen bewachte, eilte dazwischen und stoppte den Flitzer.

Der Hype um Messi in den USA ist riesig. Ohne Security kann er sich dort kaum bewegen, jeder will ein Foto mit ihm. Dazu ist er auch in der Regel gerne bereit, nur eben nicht auf dem Platz.

Bis die Fans Messi das nächste Mal auf dem Platz sehen, dauert es ein wenig. Für Inter Miami geht es erst am 21. August gegen Charlotte weiter. Dann wird Messi auch sein Debüt in der Major League Soccer feiern.