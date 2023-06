Lionel Messi gibt Wechsel bekannt – und bricht Millionen Fan-Herzen

Auf diese Entscheidung haben Millionen Fans mit Spannung gewartet: Lionel Messi hat seinen Wechsel bekannt gegeben. Der Argentinier kehrt nicht zum FC Barcelona zurück, sondern wechselt in die MLS zu Inter Miami. Das bestätigte Messi am Mittwochabend (7. Juni).

Für Millionen Fans des FC Barcelona geht damit eine Welt unter. Nur zu gerne hätten sie den größten Spieler der Vereinsgeschichte nochmal in ihrem Trikot gesehen. Lionel Messi hat sich allerdings gegen eine Rückkehr und für einen Wechsel in die USA entschieden.

Lionel Messi wechselt zu Inter Miami

„Die Entscheidung ist gefallen. Ich werde nicht mehr nach Barcelona zurückkehren, ich gehe zu Inter Miami“, erklärte Lionel Messi gegenüber den spanischen Zeitungen „El Mundo Deportivo“ und „Sport“. Damit erfüllt sich der Traum des FC Barcelona nicht. Der spanische Top-Klub hatte wochenlang um eine Rückkehr gebuhlt, ist nun aber gescheitert.

Messi sagte weiter: „Ich wollte unbedingt zu Barça zurückkehren, ich hatte diesen Traum. Aber nach dem, was vor zwei Jahren passiert ist, wollte ich nicht noch einmal in der gleichen Situation sein und meine Zukunft jemand anderem überlassen. Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen und dabei an mich und meine Familie denken.“

Vor zwei Jahren musste Messi Barca nach langem Hin und Her verlassen und wechselte zu PSG. Der Vertrag von Messi bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni aus. Er kann ablösefrei wechseln und hat sich nun für einen Klub entschieden. Inter Miami, der Klub von Ex-England-Superstar David Beckham, wird seine neue Heimat.

Messi schlägt Saudi-Angebot aus

Ein irres Angebot von Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll Messi abgelehnt haben. Im Gespräch war ein Jahresgehalt zwischen 300 und 500 Millionen Euro pro Jahr. Anders als Cristiano Ronaldo und Karim Benzema entschied sich Messi aber gegen einen Wechsel in den Wüstenstaat.

In den USA wird Messi aber vermutlich ebenfalls ordentlich abkassieren. Adidas, Sponsor von Messi und der MLS, arbeite bereits an einer Vereinbarung. Der Weltfußballer soll eine Gewinnbeteiligung erhalten. Zudem gab Apple – seit kurzem Partner der MLS – die Produktion einer vierteiligen Dokumentation über Messi bekannt.