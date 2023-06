Florenz – West Ham: Schockierende Szenen vor Conference-League-Finale – die Schande von Prag!

Das Finale der Conference League war noch lange nicht angepfiffen, da rückte das Spiel zwischen AC Florenz und West Ham United schon in den Hintergrund. Stunden vor dem Endspiel lieferten sich Anhänger beider Lager in Prag heftige Straßenschlachten.

In den Straßen der tschechischen Hauptstadt ereigneten sich schockierende Vorfälle. Bewaffnet überfielen italienische Fans ein Pub, in dem sich englische Anhänger vor Florenz – West Ham zusammengefunden hatten. Die Hooligans unter den Briten ließen sich nicht lange bitten. In den Straßen von Prag entwickelten sich regelrechte Schlachten.

Florenz – West Ham: Straßenschlachten in Prag

Es sind schockierende Bilder: Videos im Netz zeigen heftigste Straßenschlachten in der Altstadt von Prag. Teils mit Eisenstangen bewaffnet haben nach ersten Erkenntnissen zuerst Florenz-Fans ein Pub voller West-Ham-Anhänger überfallen. Es entwickelten sich brutale Schlägereien, Inventar der Kneipe und aller umliegenden Geschäfte wurden zu Wurfgeschossen umfunktioniert. Auch Flaschen und Gläser flogen hin und her.

Hooligans aus England fühlten sich eingeladen, zu reagieren. Jagdszenen, Schlägereien und Würfe unzähliger Gegenstände in mehreren Straßen der Stadt, in der am Abend (21 Uhr) das Finale der Conference League zwischen Florenz und West Ham stattfindet.

Uniformierte und zivile Polizisten sorgten schließlich für Ruhe. „Nur“ circa 15 Fans beider Lager sollen festgenommen worden sein, zudem wird von sechs verletzten Fans berichtet.