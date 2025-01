Kamala Harris: Ehemann von Trump-Senatorin brüskiert Vizepräsidentin vor Kameras – „Eine Schande“

Bei einer ihrer letzten Amtshandlungen kam es für Vizepräsidentin Kamala Harris zu einem Eklat. Die Demokratin traf bei einer Vereidigungszeremonie auf die republikanische Senatorin Deb Fischer aus Nebraska und ihre Familie. Die Szene geht nun im Netz viral. Während viele Trump-Anhänger den Vorfall feiern, werfen Demokraten dem Ehemann von Fischer mangelnden Anstand vor.

Kamala Harris selbst reagierte cool auf die Respektlosigkeit, machte aber mit ihrer Mimik klar, was sie davon hielt. Letztlich ist die Szene ein weiterer Beleg für die politische Polarisierung des Landes und die Feindschaft zwischen den Lagern.

Sonderbares Verhalten gegenüber Kamala Harris

Es fing schon damit an, dass Bruce Fischer, der Ehemann der Senatorin, bei deren Vereidigung nicht direkt neben Kamala Harris stehen wollte. Auf Archivaufnahmen sieht man, dass er bei früheren Vereidigungen keinerlei Berührungsängste hatte, etwa mit dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. „Keine Sorge, ich werde Sie nicht beißen“, versuchte es die Vizepräsident da noch mit Humor. Fischer blickte sie allerdings nicht an, sondern starrte zu Boden. Er hielt während der kurzen Zeremonie erneut die Bibel, auf die seine Frau die Hand legte zum Schwur.

Kurz darauf schüttelte Harris der Politikerin die Hand. Als sie auch Bruce Fischer gratulieren wollte und ihm die Hand hinhielt, sagte dieser nur „Thank you“. Die ausgestreckte Hand der Demokratin ignorierte er einfach. Harris zog die Augenbraue hoch und posierte anschließend souverän für ein Pressefoto mit Deb Fischer und ihrer Familie.

„Niveaulos“, „Werde erwachsen“: Demokraten sind fassungslos

Die Szene spielte sich bereits am Freitag (3. Januar) ab, ging nun aber im Netz viral. „Werde endlich erwachsen“, „Feigling“, „eine Schande“, „niveaulos“ empören sich Harris-Fans und demokratische Kommentatoren auf X über den Vorfall. Manche werfen Bruce Fischer sogar Rassismus vor.

Andere versuchen den Mann zu verteidigen, schließlich habe er einen Gehstock in seiner rechten Hand gehalten. Doch warum suchte er dann auch ansonsten deutlich Abstand zu Harris und stellte sich auch beim Foto absichtlich weit weg von ihr? So gibt es auch viele Trump-Anhänger, die Fischers Verhalten amüsant finden und ihn für seine Aktion feiern, weil er es Harris mal so richtig gezeigt habe.

