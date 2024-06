Dortmund: Irre Szenen kurz vor dem Deutschland-Spiel – niemand kann es ignorieren

Es geht los: Die EM 2024 in Deutschland beginnt. Am Freitag (14. Juni) trifft Deutschland im Eröffnungsspiel auf Schottland. Gekickt wird in der Münchner Allianz-Arena, aber geguckt wird natürlich im ganzen Land. Entweder vor dem heimischen Fernseher – oder in der Kneipe oder beim Public Viewing.

So auch in Dortmund. Dort treffen sich bis zu 25.000 Zuschauer im Westfalenpark versammeln, um gemeinsam Fußball zu gucken. Doch schon davor ist in den Kneipen der Revierstadt alles im EM-Fieber. Und eine Sache können die Dortmunder am Freitagabend dabei wirklich nicht ignorieren.

Dortmund: Schottland-Fans überrennen die Stadt

Denn obwohl es eine Heim-EM ist, bei der die deutsche Nationalmannschaft und ihre Fans natürlich besonders im Fokus stehen, sind es am Premierentag vor allem die schottischen Anhänger, die bundesweit für Schlagzeilen sorgen. Während die Kiltträger und Dudelsackbläser am Spielort München bereits mehrere Kneipen leer trinken, gibt es auch in den anderen großen deutschen Städten zahlreiche Schotten, die ihre „Tartan Army“ anfeuern wollen.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

In Dortmund ist das nicht anders. DER WESTEN-Reporterin Chaleen Goehrke ist am Freitagabend in der Revierstadt unterwegs – und hat vor dem Spiel im Wirtshaus Benediktiner vorbeigeschaut. Und schnell wird klar: Die Schotten sind eindeutig die tonangebende Fangruppe in der Stadt!

Schottland-Fans feiern in Dortmund

Überall tönt der schottische EM-Song „No Scotland No Party“ aus den Kneipen. Wir treffen Steven aus Glasgow, der extra für dieses Turnier von Schottland nach Deutschland gereist ist – und später auch zum Public Viewing pilgern will. Der Fan ist in der Kneipe kaum zu verstehen, so laut grölen seine Landsmänner im Hintergrund, springen gut gelaunt – und wahrscheinlich auch schon gut angetrunken – vor die Handykamera. Teilweise muss das Interview sogar unterbrochen werden, weil der „No Scotland No Party“-Gesang im Wirtshaus überhand nimmt.

DER WESTEN-Reporterin Chaleen Goerhke trifft Schottland-Fans in Dortmund. Foto: DER WESTEN

Mehr News:

„Wir sind nur hier, um Spaß zu haben und Fußball zu genießen“, meint Steven – und schwärmt von den Deutschen: „Sie sind brillant, sie haben uns willkommen geheißen, jeder hat Lust auf die Party.“ Das Bier sei „wunderbar“ – und das etwas bewölkte Wetter erinnere ihn an seine schottische Heimat. Sein Tipp – ein 2:1-Sieg für die Schotten.

Stimmung in Dortmund „völlig irre“

Doch wie kommt die ausgelassene Feierlaune der schottischen Gäste bei den Dortmundern an? „Völlig irre“, erzählt Fußball-Fan Erik unserer Reporterin. „Aber ich find es geil, immerhin Stimmung.“ Eine andere Dortmunderin hält sich dagegen etwas bedeckter: „Das ist mir zu laut. Klar, gehört dazu, aber nicht mein Ding.“