Zerfällt Sky in seine Einzelteile? Gerüchteküche kocht hoch

Mehr als ein halbes Jahr ist es inzwischen her, dass die Verkaufspläne von Sky Deutschland durchsickerten und für einen Paukenschlag sorgten. Nachdem eine schnelle Übernahme platzte, wurde es ruhig. Doch noch immer will Mutterkonzern Comcast das Deutschland-Geschäft loswerden.

Nun wurden die Gespräche wieder aufgenommen (hier mehr) – und die Gerüchteküche spuckt ein neues Szenario aus. Weil es für das Gesamtpaket womöglich keinen geeigneten und interessierten Abnehmer gibt, könnte Sky in seine Einzelteile zerlegt werden. Werden Streaming, lineares TV und sogar die einzelnen Pakete separat verkauft?

Sky-Gerücht: Verkauf in Einzelteilen?

Mit Sky Deutschland steht ein echtes TV-Schwergewicht im Schaufenster. Infrastruktur, Personal, Technik und Abonnenten sind ein Geschäft mit Milliarden-Umsatz – von den teils horrend teuren Rechte-Paketen ganz zu schweigen. Logisch, dass es schwer ist, für so einen Koloss einen Käufer zu finden.

+++ Sky & DAZN: Heftiges Gerücht um Bundesliga-Rechte – Anbieter hüllen sich in Schweigen +++

Noch immer soll Sky Deutschland zum Verkauf stehen. Ende 2022 war herausgekommen, dass Comcast das Produkt abgeben will. Eine schnelle Übernahme durch United Internet (1&1) platzte. Nun sind die Verkaufsgespräche wieder aufgenommen worden. Doch die Zahl der Unternehmen, die den derzeit nicht rentablen Pay-TV-Riesen kaufen könnten und auch wollen, ist gering. Deshalb bringt das Portal „Digitalfernsehen“ ein spektakuläres Szenario ins Gespräch.

Wird Sky stückweise verkauft?

Sollte der favorisierte Gesamtverkauf nicht gelingen, könnte Sky in Einzelteilen verkauft werden. ProSiebenSat.1 soll an einer Übernahme interessiert sein, jedoch nur die der Streaming-Angebote. Das könnte Comcast zum Anlass nehmen, die weiteren Sparten des Tochter-Unternehmens anderweitig zu verkaufen. So wäre es denkbar, dass Telekom oder Vodafone sich das lineare TV-Angebot krallen.

Mehr News:

Selbst eine Zerkleinerung von Sky in seine einzelnen Pakete scheint nicht ausgeschlossen. Film- und Serien-Angebot an Netflix, Sky Sport und Bundesliga an DAZN oder Amazon Prime? Will keiner das gesamte Paket kaufen, könnte Sky in seine Einzelteile zerfallen.