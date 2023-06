Sky bestätigt: DIESE Befürchtung der Zuschauer wird nicht wahr

Sky, RTL, Sat.1 und jetzt auch noch Dyn – Sport-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld ist mittlerweile fast überall zu hören. Der 33-Jährige gehört in seinem Beruf zu den Durchstartern der letzten Jahre.

Bei Sky kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld nun schon seit sechs Jahren Fußball und Handball. Angesichts der neusten Entwicklungen fürchteten die Zuschauer, dass der beliebte Kommentator den Pay-TV-Sender verlassen könnte. Gegenüber dieser Redaktion nahm Sky nun aber möglichen Spekulationen allen Wind aus den Segeln.

Sky: Trotz RTL und Dyn – „Schmiso“ bleibt

In den vergangenen Tagen und Wochen ging es in der TV-Welt im Sport hoch her. Erst präsentierte RTL sein Team für die Übertragungen der NFL, dann stellte Dyn seine Mannschaft für die Übertragungen der Handball-Bundesliga vor. Immer mit dabei: Florian Schmidt-Sommerfeld.

++ Formel 1: Sky gibt Hammer bekannt – Rennen jetzt doch frei empfangbar ++

Der 33-Jährige erfüllt sich seinen Traum und kommentiert nach sechs Jahren wieder Football – und auch dem Handball bleibt er nach dem Rechte-Verlust von Sky treu. Er gehört zum Team vom neuen Streamingdienst Dyn, der ab nächster Saison die Handball-Bundesliga zeigt. Neben Sky, RTL und Dyn ist „Schmiso“ übrigens noch bei der Sat.1-Show „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ am Start.

Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld macht bei Sky weiter. Foto: IMAGO/Future Image

Nach den ganzen Verkündungen machten sich einige Schmiso-Fans schon Sorgen. „Bleibst du uns trotzdem noch bei Sky erhalten?“, „Hörst du dann bei Sky auf?“, „Aber bei Sky bleibst du dennoch, oder?“ – die Kommentare bei Instagram häuften sich. Wir haben bei Sky nachgefragt und können Entwarnung geben.

Sprecher bestätigt „Schmiso“-Verbleib

„In Anbetracht der jüngsten Meldungen kann ich Ihnen bereits jetzt bestätigen, dass Florian Schmidt-Sommerfelds Tätigkeit für Sky von seinen neuen Aufgaben nicht betroffen sein wird. Er wird auch in Zukunft regelmäßig in der Premier League und der Bundesliga für Sky im Einsatz sein“, so ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion.

Das könnte dich auch interessieren:

Zu weiteren personellen Planung wollte Sky allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Auskünfte geben. Man befinde sich in den letzten redaktionellen und personellen Planungen für die neue Saison. Das Team soll aber rechtzeitig bekannt gegeben werden.