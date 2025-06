Opas an der Macht: Älter als Trump – diese Senioren regieren auf der Welt

Sie führen ganze Nationen – und könnten vielerorts längst im Ruhestand sein. In einigen Ländern der Welt regieren Staatsoberhäupter, die älter sind als so mancher Verfassungsartikel. Auch in den USA liefern sich mit Joe Biden und Donald Trump zwei Senioren einen erbitterten Machtkampf um das Weiße Haus. Doch was bedeutet das für Politik, Macht und Modernisierung? Unsere Fotostrecke zeigt, wo Altersweisheit ganz oben regiert – und sorgt dabei für manche Überraschung.

Auch spannend: +++ Ungeheuerlicher Verdacht gegen Trump: „Das stinkt zum Himmel!“ +++

Von Amtsanfänger bis Altersrekord: Alters-Rekorde bei den Staatsspitzen

Mit 37 Jahren steht Kristrún Frostadóttir an der Spitze Islands – und bricht damit gleich mehrere Rekorde. Als jüngste amtierende Regierungschefin der Welt sorgt sie international für Aufsehen. Unerfahren? Von wegen! Ihre Mischung aus ökonomischer Expertise und klarer Haltung bringt frischen Wind in die Politik. Und das bleibt auch außerhalb Islands nicht unbemerkt. Foto: IMAGO Mit 86 Jahren ist Ali Khamenei einer der ältesten und zugleich mächtigsten Männer der Weltpolitik. Seit 1989 Oberster Führer des Iran, steht er über Präsident, Parlament und Justiz – faktisch unangreifbar. Khamenei hält unbeirrt am ultrakonservativen Kurs fest – und prägt den Staat wie kein Zweiter seit der Islamischen Revolution. Dass das Alter keine Rolle spielt, zeigen auch internationale Kollegen. Foto: IMAGO Mit 88 Jahren ist König Harald V. das älteste amtierende Staatsoberhaupt Europas – doch seine Rolle ist rein repräsentativ. Seit 1991 sitzt er auf dem norwegischen Thron, politische Entscheidungen trifft er keine. Stattdessen verkörpert er Stabilität, Kontinuität und nationale Einheit. In der Bevölkerung ist der Monarch trotz (oder gerade wegen) seiner Zurückhaltung bis heute beliebt. Ganz anders sieht es in Saudi-Arabien aus. Foto: IMAGO Mit 89 Jahren ist Salman ibn Abd al-Aziz einer der letzten absoluten Monarchen der Welt. Seit 2015 herrscht er über Saudi-Arabien – ohne Parlament, ohne echte Opposition. Während sein Sohn Kronprinz Mohammed bin Salman faktisch die Geschäfte führt, bleibt der König das Staatsoberhaupt mit voller formaler Macht. Reformen gibt es nur unter seiner Kontrolle – und im Rahmen der Monarchie. Auch in der Palästinensischen Autonomiebehörde wird nicht ans Aufhören gedacht. Foto: IMAGO Mit 89 Jahren ist Mahmoud Abbas einer der ältesten und am längsten amtierenden Präsidenten weltweit. Seit 2005 steht er an der Spitze der Palästinensischen Autonomiebehörde – trotz abgelaufener Amtszeit. Demokratische Wahlen? Seit Jahren ausgesetzt. Kritiker werfen ihm Machtkonzentration und Reformstau vor, doch Abbas zeigt keine Anzeichen eines Rückzugs. Nur ein noch amtierender Staatschef ist älter. Foto: dpa – Bildfunk Mit 92 Jahren ist Paul Biya nicht nur der älteste amtierende Staatschef der Welt, sondern auch einer der am längsten regierenden. Seit 1982 lenkt er die Geschicke Kameruns – autoritär, abgeschottet und nahezu unantastbar. Trotz wachsender Kritik an Korruption, Wahlmanipulation und Repression hält Biya unbeirrt an der Macht fest. Foto: IMAGO

Weitere Nachrichten für dich: