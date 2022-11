Karim Benzema: Irre WM-Wende? Eine ganze Nation schaut beim Weltfußballer ganz genau hin

Der Schock bei Titelverteidiger Frankreich vor der WM 2022 in Katar war groß: Weltfußballer Karim Benzema verletzte sich einen Tag vor Turnierstart.

Sowohl Frankreich als auch Karim Benzema bestätigten den Ausfall für die komplette Weltmeisterschaft. Doch jetzt gibt es auf einmal wieder Hoffnung im Lager der französischen Nationalmannschaft. Der Stürmer soll wohl wieder einsatzbereit sein.

Karim Benzema: Weltfußballer wieder fit?

„Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe“, schrieb Karim Benzema bei Instagram nach seiner Oberschenkelverletzung. „Die Vernunft sagt mir, meinen Platz jemandem zu überlassen, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen“, ergänzte der Stürmer von Real Madrid und bedankte sich für alle aufmunternden Nachrichten an ihn.

Rund acht Tage später gibt es Gerüchte über eine Blitzheilung. Aus Spanien berichten mehrere Medien, dass seine Reha anscheinend deutlich schneller und besser vorangegangen sei, als zunächst erwartet. Auch aus Frankreich heißt es von „RMC Sport1“, dass Benzema wohl noch ein Comeback bei der WM in Katar feiern könnte.

Schafft es Karim Benzema doch noch zur WM? Foto: IMAGO / Newspix

So soll der Angreifer seine Verletzung auskuriert haben und wieder einsatzbereit sein. Doch kann der 34-Jährige überhaupt noch teilnehmen? Laut den Fifa-Regularien ist eine Rückkehr zur französischen Nationalmannschaft möglich, weil Benzema weiterhin zum Kader gehört.

Karim Benzema: Rückkehr zur WM möglich

Allerdings entscheidet dann auch Frankreich-Trainer Didier Deschamps, ob er den Ballon d’Or-Sieger überhaupt dabei haben möchte. Schließlich lief es für den Titelverteidiger in den beiden Gruppenspielen bislang mehr als nur gut. Die erste Begegnung gewann Frankreich mit 4:1 gegen Australien, gegen Dänemark gab es einen knappen 2:1-Erfolg.

Dennoch könnte Deschamps Benzema wieder berufen und ihn für die K.o.-Runde einsetzen. Ob es für das dritte Gruppenspiel gegen Tunesien am Mittwoch (30. November) sogar schon reicht, wird sich dann zeigen.