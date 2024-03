Jürgen Klopp fuchsteufelswild – Mega-Wirbel lässt ihn wüten

Auf dieses Fußballspiel hatte ganz England und vielleicht auch Fußball-Europa hingefiebert. Am Sonntagnachmittag (10. März) standen sich der FC Liverpool mit Jürgen Klopp und Manchester City mit Pep Guardiola gegenüber. Erster gegen Zweiter – mehr geht nicht.

Und es wurde das Spitzenspiel, das alle erwartet haben. Die beiden Teams zeigten ein intensives Duell mit zahlreichen hochklassigen Momenten und Chancen. Als alles nach einem Unentschieden aussah, gab dann plötzlich aber noch großen Wirbel – und Jürgen Klopp stürzte sich mitten rein.

Jürgen Klopp: Strittige Szene im Spitzenspiel

Was war passiert? Es lief bereits die achte Minute der Nachspielzeit, da stürmte der FC Liverpool vor heimischen Publikum noch einmal an. Alexis Mac Allister setzte einem Ball im gegnerischen Strafraum hinterher. Dabei traf ihn sein Gegenspieler Jeremy Doku mit gestrecktem Bein in die Rippen. Schiedsrichter Michael Oliver ließ zunächst weiterspielen, suchte dann allerdings doch den Kontakt zum Videoassistenten.

Für Liverpool war die Sache klar: Es muss Elfmeter geben. Es wäre bereits der zweite der Partie gewesen. Doch zur Überraschung der Heimmannschaft und der Zuschauer am TV-Bildschirm gab es keinen Strafstoß. Das rief nach Abpfiff auch Jürgen Klopp auf den Plan.

Diskussion mit Schiedsrichter

Zunächst verabschiedete sich der scheidende Liverpool-Trainer ruhig von Pep Guardiola und klatschte anschließend mit einigen seiner Spieler ab. Dann allerdings lief er dem Schiedsrichter über den Weg. Und dem sagte er ganz deutlich seine Meinung.

Die Fernsehkameras fingen ein, wie Klopp etwas länger und vor allem gestenreich mit Oliver diskutierte. „Das ist ein Elfmeter für alle Fußballmenschen auf dem Planeten, es ist ein Elfmeter“, sagte er zudem nach Abpfiff. „Er [Doku, Anm. d. Red.] trifft den Ball, aber er kann den Ball nur treffen, weil sein Fuß dort ist. Wenn der Ball nicht dort ist, bringt er ihn [Mac Allister, Anm. d. Red.] um.“ Die Entscheidung, dass es keinen Elfmeter gab, konnte er ebenso wenig wie Fans und Zuschauer verstehen.

„Wie um Himmels willen kann das kein Elfmeter sein“, fragte einer bei „X“ verwundert. Und damit war er bei weitem nicht allein. „Manchester wurde vom Schiedsrichter und vom VAR geholfen“, urteilte ein weiterer beispielsweise. Und: „Der FC Liverpool wurde beraubt.“

Auf Jürgen Klopp wartet ein irrer Dreikampf

Mit dem Unentschieden entwickelt sich in der Premier League ein irrer Dreikampf um die Meisterschaft. Weil Arsenal London gewann, springen die Gunners wieder an die Tabellenspitze – allerdings nur wegen der Tordifferenz. Arsenal und Liverpool haben jetzt beide 64 Punkte. Dahinter liegt Manchester City mit 63 Zählern.