FC Liverpool – Manchester City im TV und Livestream: Hier siehst du den Premier-League-Kracher live

FC Liverpool gegen Manchester City, Erster gegen Zweiter, Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola – in der Premier League wartet am Sonntag (10. März) auf die Fans ein echter Leckerbissen. Der FC Liverpool empfängt Manchester City. Es ist der nächste Höhepunkt im Titelrennen der englischen Liga.

Nicht nur in England schaut man am Sonntag auf das Duell zwischen Liverpool und City – auch deutsche Fans erwarten das Duell mit Spannung. Du willst den Kracher der Premier League live verfolgen? Wir sagen dir, wo FC Liverpool – Manchester City im TV und Livestream läuft.

FC Liverpool – Manchester City im TV und Livestream: Hier siehst du das Topspiel der Premier League live

Nach 27. Spieltagen trennt den FC Liverpool und Manchester City nur ein einziger Punkt, das Rennen um den Meistertitel in der Premier League ist spannend, wie schon lange nicht mehr. Am Sonntag (16.45 Uhr) folgt nun das große Gipfeltreffer zwischen den zwei Spitzenmannschaften der englischen Premier League.

Auf der einen Seite ist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool, der nach seinem ankündigten Abschied im Sommer, noch einen zweiten Meistertitel mit dem englischen Traditionsklub einfahren will. Auf der anderen Seite ist Pep Guardiola mit seinem Starensemble bei Manchester City, der auf den vierten Meistertitel in Folge schielt.

Aber auch der FC Arsenal ist noch im Rennen um den Meistertitel. Die Truppe von Trainer Mikel Arteta ist mit dem 2:1-Erfolg gegen den FC Brentford schon am Samstag an Liverpool und City vorbeigezogen, steht nun vorerst an der Spitze. Auch die „Gunners“ werden deshalb am Sonntag ganz genau auf das direkte Duell der Konkurrenz schauen.

Sky überträgt FC Liverpool gegen Manchester City

Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt schalten am Sonntag (16.45 Uhr) bei dem Duell FC Liverpool gegen Manchester City ein, verfolgen den Premier-League-Kracher im TV und Livestream. Und auch in Deutschland werden die Fans einen Blick auf das Gipfeltreffen in England werfen.

Übertragen wird die Partie am Sonntag von Pay-TV-Riese Sky. Die Übertragung beginnt um 16 Uhr, Anstoß ist um 16.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel an der Anfield Road von Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld. Erst kürzlich verlängerte Sky die TV-Rechte für viele weitere Jahre (Hier mehr dazu!).