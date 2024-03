Erling Haaland: Hammer-Deal um Ex-BVB-Star – DAS gab es noch nie

Seit seiner Ankunft bei Manchester City verzaubert Erling Haaland ganz England. Gleich in seiner ersten Saison brach er sämtliche Rekorde und schaffte den maximalen Erfolg. Der Stürmer verhalf den „Citizens“ gleich mal zum Gewinn des Triples.

Ein Meilenstein für die Spieler, aber auch für den Klub, der seit Jahren mit jeder Menge Scheichgeld vor allem auf den Gewinn der Champions League hinarbeitete. Jetzt gibt es einen Hammer-Deal um Erling Haaland und Co. Der Ex-BVB-Star wird schon bald auf Netflix zu sehen sein.

Erling Haaland: Serie über Mega-Erfolg

Die Saison 2022/2023 war die erfolgreichste in der Geschichte Manchester Citys. Unter der Leitung von Pep Guardiola holte das Team gleich drei Titel. Premier League (hier mehr zur Übertragung lesen), FA Cup und letztlich auch die Champions League heimste man sich ein. Dabei half vor allem die norwegische Tormaschine mit. In 53 Pflichtspielen erzielte er 52 Treffer.

Wie die „Daily Mail“ jetzt berichtet, soll schon im kommenden Monat eine Dokumentation über diese historische Saison erscheinen. Demnach habe sich Netflix für eine siebenstellige Summe die Rechte an dieser gesichert. Damit sind Erling Haaland und seine Kollegen schon bald beim Streamingdienst zu sehen.

Netflix macht ernst

Die „Skyblues“ hatten sich während der Triple-Saison von einem eigenen Kamera-Team begleiten lassen. Doch einige große Firmen wollten die Rechte an den Aufnahmen für sich gewinnen. Netflix erhielt letztlich den Zuschlag. Gemeinsam mit dem Kamera-Team von Manchester arbeitete der Streaminganbieter laut des Berichts schon monatelang im Schnittprozess zusammen.

Die Ambitionen von Netflix unterstreichen, dass man den Weg in Sachen Sport-Dokumentationen weiter gehen will. In der Formel 1 beispielsweise landete man mit „Drive to Survive“ einen Mega-Hit. Im Fußball fokussierte man sich bisher eher auf einzelne Protagonisten wie David Beckham oder Luis Figo. Die City-Doku wird jetzt die erste ihrer Art über einen englischen Erstligisten sein.

Erling Haaland: Fans kriegen alles zu sehen

Bereits im April soll die Dokumentation zu sehen sein. Auf insgesamt sechs Folgen dürfen sich die Fans freuen. Dabei bekommen sie wohl alles zu sehen. Denn das Kamera-Team der Citiziens war beispielsweise auch im Heiligtum einer jeden Mannschaft – der Kabine – mit dabei und hielt voll drauf. Man darf also gespannt sein, welche Gespräche, Diskussionen oder Streitigkeiten rund um Erling Haaland und Co. ans Licht kommen.