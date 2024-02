Borussia Dortmund: Top-Talent im Visier – er will es wie Haaland machen

Er kam, er sah und traf – in fast jedem Spiel! 89 Mal lief Erling Haaland für Borussia Dortmund auf und schoss dabei unglaubliche 86 Tore. Eine unfassbare Quote, die es seit seinem Abgang nicht mehr gab. Einen Top-Stürmer zu haben, ist dem BVB extrem wichtig. Ob es mit einem künftigen Top-Talent klappt?

So soll Borussia Dortmund an einem jungen Spieler interessiert sein, der sich nach Erling Haaland orientiert. Allerdings sollte sich der BVB beeilen. Denn es gibt noch einige andere Interessenten, die ihn haben wollen.

Borussia Dortmund: Top-Talent im Visier

Er ist Stürmer, Norweger und heiß begehrt – genauso wie Erling Haaland. Er hat sich auch den ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund als Vorbild genommen. Die Rede ist von Sverre Nypan. Der Youngster ist erst vor drei Monaten 17 Jahre Alt geworden, zählt aber schon jetzt zum Stammpersonal beim norwegischen Traditionsverein Rosenberg BK.

Allerdings ist Nypan auch begehrt. Neben den Dortmundern wollen ihn auch der FC Bayer, Real Madrid, Manchester City und United sowie der FC Arsenal. Alles ausnahmslos Top-Klubs, die das Juwel ganz genau im Blick haben, berichtet der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Nypan feierte im November 2022 sein Profidebüt mit 15 Jahren, zehn Monaten und 18 Tagen. Er ist damit der jüngste Spieler in der Geschichte des Klubs, der sein Profidebüt feierte. Seitdem kommt er auf 30 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen.

Haaland als Vorbild

Es ist also kein Wunder, dass er so viele Teams auf sich aufmerksam macht. Neben der Torgefahr und der Nationalität hat Nypan auch die gleiche Beraterin wie Haaland. Rafael Pimenta vertritt den ehemaligen Stürmer von Borussia Dortmund und das Top-Talent Nypan derzeit.

„Er zeigt, was er kann, und wir wollen nicht zu viele Erwartungen an ihn stellen. Auf der anderen Seite wissen wir zu schätzen, was er tut, denn es ist spektakulär“, ist die Agentin von Nypan überzeugt. „Das ist genau das, was wir wollen.“

Dabei richtet sich die Beraterin auch an den Wechsel von Haaland. Daher soll es, bevor es zu einem schnellen Transfer kommt, vorher mit der Familie abgesprochen werden.

„Sie sagte, man müsse langfristig denken. Sverre sollte so lange wie möglich ein Jugendlicher sein. Ich sollte ihr versprechen, dass er genügend Zeit mit seinen Freunden außerhalb der Rosenborg-Profis verbringt, dass er normale Dinge tut und dass er es im Fußball auch schaffen wird, wenn er in der Schule zwei oder drei Fächer schaffen kann. Erling (Haaland, Anm d. Red.) ist erst mit 18 von Norwegen fortgegangen. Ich denke, es ist eine gute Idee, hier geduldig zu sein“, erklärte Nypans Vater Arne Nypan beim norwegischen Sender „TV2“.