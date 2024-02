Borussia Dortmund: Enthüllung um Haller! BVB-Ärger über bittere Verletzung

Bei Borussia Dortmund wartete man gespannt auf die Rückkehr von Sebastien Haller vom Afrika-Cup. Der Ivorer holte sich den Turniersieg mit der Elfenbeinküste, konnte dabei auch einige wichtige Tore erzielen und Selbstvertrauen tanken.

Doch unmittelbar nach seiner Rückkehr gab es die bittere Nachricht: Haller ist erneut verletzt und wird Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen. Der BVB ist darüber gar nicht erfreut.

Borussia Dortmund: Enthüllung um Haller

Über den Afrika-Cup-Sieg und die Rückkehr von Sebastien Haller konnte man sich bei Borussia Dortmund nicht lange freuen. Cheftrainer Edin Terzic muss nämlich mehrere Wochen auf den Stürmer verzichten.

„Der ivorische Nationalspieler war im Finale des Afrika-Cups umgeknickt und kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Untersuchungen am Freitagmorgen in Dortmund haben ergeben, dass Hallers Sprunggelenksverletzung, die er sich Mitte Dezember gegen Mainz zugezogen hatte, wieder aufgebrochen ist und der Angreifer vorerst erneut pausieren muss“, erklärte der BVB in einer Pressemitteilung.

Haller musste lange um die Teilnahme mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup zittern. Dennoch wurde er nominiert und reiste später nach. Erst ab dem Achtelfinale war er einsatzbereit, spielte bis zum Finale in jedem Spiel mit. Beim BVB herrscht deshalb Ernüchterung. Wie die „Sport Bild“ nämlich berichtet, sorgte die erneute Verletzung des Stürmers für „Ärger über die Elfenbeinküste“. Dem Bericht zufolge liegt die Vermutung nahe, dass Hallers Verletzung wieder aufbrach, weil er zu früh eingesetzt wurde.

BVB verärgert über Verletzung

Das lasse sich allerdings nicht nachweisen, weshalb Borussia Dortmund auf öffentliche Beschwerden verzichtet. Zudem wollen die Schwarzgelben ihrem Stürmer den Erfolg „nicht versalzen“.

In Dortmund sei man allerdings überrascht gewesen, dass der 29-Jährige trotz seiner Verletzung überhaupt nominiert wurde. Dennoch wollten Sebastian Kehl und Co. die Teilnahme nicht verbieten.

Nun liegt der Fokus beim BVB, Haller wieder topfit zu kriegen. Laut der „Sport Bild“ habe man sich dafür sogar Unterstützung von Experten geholt. Ein Spezialist für Krebserkrankungen im Profisport wurde deshalb beordert. Wann Haller den Dortmundern wieder zur Verfügung stehen wird, ist aktuell aber noch unklar.