Jürgen Klopp vor Rückkehr? Rummenigge stellt klar: „Das weiß ich heute schon“

Es war eine Nachricht, die in der Fußballwelt für einen Knall sorgte: Jürgen Klopp wird den FC Liverpool schweren Herzens zum Saisonende verlassen. Der deutsche Erfolgscoach möchte sich danach eine Auszeit gönnen.

Doch ob das wirklich so kommen wird? Schließlich gehört Jürgen Klopp zu einem der besten Trainer dieses Planeten. Viele Klubs schauen schon gespannt hin, was der Ex-BVB-Trainer machen könnte. Geht es nach Karl-Heinz Rummenigge, dann wird „Kloppo“ eine einjährige Pause nicht schaffen.

Jürgen Klopp vor Rückkehr?

Seitdem Jürgen Klopp verkündet hat, dass er den FC Liverpool nach fast neun Jahren verlassen wird, verbreiten sich fast tagtäglich Gerüchte um eine spektakuläre Rückkehr des Cheftrainers nach Deutschland. Wird er zurück zu Borussia Dortmund gehen? Übernimmt er vielleicht sogar beim FC Bayern? Oder übernimmt er sogar die Bundestrainer-Rolle beim DFB-Team?

Erst einmal will Klopp aber eine Pause einlegen. „Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann“, erklärte er seine Entscheidung.

Erst im Sommer 2025 sei er dann offen für einen neuen Job, aber ein Karriereende wollte der Ex-BVB-Coach nicht ausschließen. Karl-Heinz Rummenigge zweifelt allerdings, dass „Kloppo“ so lange ohne den Fußball durchhalten wird.

„Das weiß ich heute schon“

„Der wird in einem Jahr spätestens wieder irgendwo auf der Bank sitzen“, erwartet der langjährige Vorstandschef der Bayern das Comeback von Jürgen Klopp bereits für kommenden Winter. Im Podcast „TOMorrow Business & Style erklärt er auch, warum: „Wir sind ja alle verrückt, er genauso wie wir alle.“

Rummenigge sagt, dass Fußball „eine Droge auf diesem Niveau“ sei. Natürlich brauche ein Top-Trainer auch mal „Abstand von dieser Droge, aber irgendwann ist die Gefahr der Rückkehr mehr als latent, das kann ich Ihnen heute schon voraussagen.“ Den Schritt, eine Pause einzulegen, nennt Rummenigge „mutig“ und „ehrlich“, erklärt aber auch: „Irgendwann, und das weiß ich heute schon, wird es in ihn wieder jucken.“

Die Frage wird dann nur sein, wohin es ihn ziehen wird. Optionen wird es reichlich geben. Schließlich geht es im Fußball so schnell, dass gleich mehrere Spitzenjobs frei werden.