Borussia Dortmund: Scouts im Dauer-Einsatz! Shootingstar verdreht dem BVB mächtig den Kopf

Mit den vergangenen Winter-Transferperioden waren die Fans von Borussia Dortmund nicht so ganz zufrieden. Es fehlte schließlich ein richtiger Hammer-Transfer a la Erling Haaland oder Jude Bellingham. Immerhin kehrte Jadon Sancho zurück, wird aber den BVB im Sommer wieder verlassen.

Dafür bekommt Borussia Dortmund bald wieder die Chance, neue Spieler zu verpflichten. Die Schwarzgelben haben es anscheinend dabei auch auf einen Stürmer abgesehen, für den die Scouts regelmäßig vor Ort sind und ihn anschauen. Doch es gibt ein großes Problem.

Borussia Dortmund: Scouts im Dauer-Einsatz

In der Vergangenheit gab es schon etliche Spieler, an denen Borussia Dortmund interessiert war. Doch kaum waren die Scouts so oft im Einsatz wie bei Kevin Denkey, das berichtet jedenfalls das Portal „fussballtransfers.com“. Der Stürmer spielt derzeit in der belgischen Jupiler Pro League bei Cercle Brügge.

Immer wieder soll der BVB seine Mitarbeiter aus dem Scouting-Team in die belgische Liga schicken, um den Stürmer in den Stadien genauer zu beobachten. Doch die Dortmunder sind natürlich nicht allein, wenn es um Shootingstars geht, die für Aufregung sorgen.

Neben dem BVB sollen weitere deutsche sowie englische Klubs ihre Fühler ausgestreckt haben. Vor allem Premier-League-Klub Tottenham Hotspur soll großes Interesse haben. Wer da den Zuschlag wohl bekommen wird?

Ablösesumme ein Problem?

Das könnte vermutlich die Ablösesumme entscheiden. Demnach müssen 20 Millionen Euro bezahlt werden, um Denkey unter Vertrag nehmen zu können. Schließlich hat der Stürmer in Brügge noch einen Vertrag bis 2026. Ob Borussia Dortmund solch eine Ablöse für einen Spieler zahlen wird, ist unklar. In der Vergangenheit gab es nicht mehr so viele Transfers mit so hohen Ablösesummen beim BVB.

Warum macht Denkey aber so auf sich aufmerksam? In den bisherigen 27 Pflichtspielen in der laufenden Saison kommt er auf 23 Tore. Er ist wahrlich eine Tormaschine. Die Torquote erklärt auch, warum so viele Vereine an ihm interessiert sind. Im Sommer wird es durchaus spannend, wohin es den Angreifer aus Togo ziehen wird.