Borussia Dortmund: Mats Hummels staunt fassungslos – doch die BVB-Fans hadern sofort

Die Bundesliga ist langweilig geworden – diesen Vorwurf müssen sich Borussia Dortmund und Co. seit Jahren gefallen lassen. Abseits des FC Bayern München gebe es kaum noch internationale Stars, heißt es. Qualitativ habe man den Anschluss verloren – insbesondere an die Premier League.

Was dort an Qualität vorherrscht, das zeigten am Sonntagnachmittag (10. März) der FC Liverpool und Manchester City. Das Spitzenspiel der englischen Liga ließ selbst Mats Hummels von Borussia Dortmund staunend zurück. Die Fans des BVB haderten jedoch.

Borussia Dortmund: Hummels verfolgt Spitzenspiel

Im ultimativen Showdown trafen die beiden Mannschaften von Jürgen Klopp und Pep Guardiola an der Anfield Road aufeinander. Liverpool als Tabellenführer, Manchester City mit einem Punkt weniger – es war alles angerichtet für ein Spitzenspiel. Und die Spieler lieferten, was man sich erhofft hatte.

Es entwickelte sich eine intensive Partie ohne große Verschnaufpausen. Von Anfang bis Ende rannten die Spieler gegeneinander an. Das Ergebnis war ein Hochgeschwindigkeits-Spiel mit zahlreichen guten Torchancen, jeder Menge Highlights und einem kontroversen Ende (hier mehr dazu erfahren).

Die Begegnung verfolgte auch Mats Hummels von Borussia Dortmund, der nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen seinen ehemaligen Dortmund-Kollegen um Erling Haaland zusah. Nach dem Spiel war er völlig baff. „Es gibt derzeit keine fünf Mannschaften auf der Welt, die so intensiv spielen können. Was für ein Spiel in Anfield“, schrieb er bei „X“.

BVB-Fans bedient

Und auch einige BVB-Fans verfolgten die Begegnung. Doch beim Anblick der Partie ging bei ihnen das Hadern wieder los. Einst stand auch Borussia Dortmund für schnellen und genialen Fußball. Doch zuletzt sorgten die spielerischen Auftritte immer öfter für Diskussionen. Der Vorwurf an Mannschaft und Trainer: Man entwickle sich taktisch nicht weiter, die Auftritte seien viel zu behäbig und ideenlos.

Und so mussten sie konsterniert feststellen: „Wenn man unsere Spiele in doppelter Geschwindigkeit abspielt, hat man trotzdem nicht das gleiche Tempo wie bei Liverpool gegen ManCity.“ Solche und ähnliche Kommentare waren von BVB-Fans zu lesen.

„Man kann eigentlich nicht behaupten, dass der BVB die gleiche Sportart betreibt“, meinte ein anderer Anhänger von Borussia Dortmund. Und: „So muss Fußball sein – nicht so wie beim BVB aktuell…“