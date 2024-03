Erling Haaland: Für Wechsel zu Real Madrid? Superstar fordert Ausstiegsklausel

Erst 2022 wechselte Erling Haaland für rund 60 Millionen Euro zu Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Schon jetzt gibt es aber wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des Norwegers. Der englische Spitzenklub will deshalb den Vertrag unbedingt verlängern.

Komplett abgeneigt ist Erling Haaland offenbar nicht, soll aber eine klare Forderung an Manchester City stellen. Der frühere Stürmer von Borussia Dortmund würde bei City verlängern, aber wohl nur unter einer Bedingung.

Erling Haaland mit Manchester City mega-erfolgreich

Er kam, traf und siegte – Erling Haaland schreibt seine persönliche Erfolgsstory bei Manchester City nahtlos weiter. In seinem ersten Jahr erzielte er 52 Tore in 53 Spielen, wurde Torschützenkönig in der Premier League und der Champions League und feierte mit den „Citizens“ sofort das Triple (Meisterschaft, Pokal, Champions League).

Und auch in dieser Saison ist Haaland wieder in Bestform. Aktuell steht er bei 29 Treffern in 32 Spielen. Mit Manchester City ist er in Premier League, FA Cup und Champions League wieder auf Kurs, das nächste Triple ist möglich.

City will verlängern, Haaland fordert Hintertür

Eigentlich, so sollte man meinen, gibt es überhaupt keinen Grund über einen Wechsel nachzudenken. Allerdings lässt sich Haaland bekanntlich immer eine Hintertür offen, wechselte bislang immer per Ausstiegsklausel – und diese soll er auch bei Manchester City besitzen. Berichten zufolge könnte Haaland für eine Summe jenseits der 100 Millionen Euro gehen. Real Madrid wird immer wieder als möglicher Abnehmer genannt.

Obwohl Haalands Vertrag noch bis 2027 würde Manchester City seinen Vertrag wohl gerne noch einmal verlängern. Laut einem Bericht der „AS“ soll Haaland durchaus bereit dazu sein, will aber auch in seinem neuen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel haben. Darauf können er und seine Beraterin Rafaela Pimenta offenbar nicht verzichten.