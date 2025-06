Galatasaray: Nach Sane-Hammer! Kommt jetzt auch dieser Ex-DFB-Star?

Galatasaray verstärkt sich gezielt: Der Transfer von Leroy Sane ist perfekt. Der deutsche Nationalspieler kommt vom FC Bayern München und unterschreibt für drei Jahre.

Dieser hochkarätige Transfer könnte ein wichtiger Baustein sein, um eine Mannschaft aufzubauen, die in der Champions League mit den besten Teams mithalten kann. Nun soll noch ein weiterer Ex-DFB-Star kommen.

Galatasaray: Nächster Hammer nach Sane?

Zusätzlich bemüht sich Galatasaray, den 34-jährigen Ilkay Gündogan zu verpflichten. Berichten zufolge will der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft selbst nach Istanbul wechseln. Bereits im letzten Sommer stand er auf Galatasarays Wunschliste, entschied sich jedoch für einen Verbleib bei Manchester City, da das Angebot seines aktuellen Klubs besser war.

Galatasaray sucht einen Ersatz für Dries Mertens, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Auch im vergangenen Winter soll der Klub einen Vorstoß unternommen haben, Gündogan zu verpflichten.

Der Transfer von Sane könnte ein Signal für Gündogan sein. Beide Spieler sind gut befreundet, und die Aussicht, gemeinsam bei Galatasaray zu spielen, könnte ihn reizen. Der Klub plant offensichtlich, mit einem starken Kader sowohl in der nationalen Liga als auch in der Champions League erfolgreich aufzutreten.

Gündogan soll kommen

Neben Gündogan und Sane steht auch Victor Osimhen im Fokus. Der nigerianische Stürmer, der vergangene Saison 37 Tore in 41 Spielen erzielte, ist bisher von der SSC Neapel ausgeliehen. Galatasaray verhandelt intensiv, um ihn dauerhaft zu verpflichten.

Darüber hinaus ist ein neuer Torwart im Gespräch. Der Vertrag von Fernando Muslera, der seit Jahren das Tor von Galatasaray hütet, läuft am Saisonende aus. Mit gezielten Transfers will der Verein langfristig Erfolge in der Liga und auf europäischer Ebene sichern.

