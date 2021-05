Wer schafft es bei Kiel – Köln über die Relegation in die Bundesliga?

Holstein Kiel – 1. FC Köln: Drama in der Relegation! Wer schnappt sich den letzten Bundesliga-Platz?

Wer sichert sich den letzten Platz in der Bundesliga für die Saison 2021/2022? Holstein Kiel und der 1. FC Köln kämpfen in der Relegation um das goldene Ticket.

Nach dem Sieg im Hinspiel hofft Holstein Kiel auf den ersten Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte. Kann der 1. FC Köln die Störche noch abfangen? Der Samstagabend wird eine Entscheidung bringen.

Holstein Kiel – 1. FC Köln: Wer schafft es in die Bundesliga?

Im Hinspiel gewann Kiel gegen Köln mit 1:0 und hat das Tor zur Bundesliga damit ganz weit aufgestoßen. Ob sie die gute Ausgangsposition nutzen können, erfährst du hier im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

Spielinfo:

Anstoß: Samstag, 29. Mai, 18 Uhr

Stadion: Holstein-Stadion (Kiel)

Ergebnis (Hinspiel): 1:0 für Kiel

--------------------

Die möglichen Aufstellungen:

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, Kirkeskov - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Hector - M. Wolf, Duda, Kainz - Andersson

---------------------

Holstein Kiel – 1. FC Köln -:- (-:-)

Tore:

---------------------

20.38 Uhr: Der Großteil der Fans wird das Spiel vor dem heimischen Fernsehen verfolgen. Wo du das Spiel live sehen kannst, erfährst du hier >>>

19.47 Uhr: Im weit entfernten Köln rüstet sich die Polizei dagegen gegen weitere Krawalle. Insgesamt werden über 200 Einsatzkräfte in Köln unterwegs sein und dabei beliebte Hot-Spots kontrollieren. Man wolle konsequent gegen Fans vorgehen, die Pyro abbrennen und Gewalt ausüben.

Vergangenes Wochenende hatte es rund um die Partie gegen Schalke 04 Ausschreitungen gegeben, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

17.03 Uhr: Das Umdenken begründet er nun damit, dass man so einen Großteil der Fans, die sich sonst vor dem Stadion treffen würden, auf die Zuschauerränge verteilt.

„Grundsätzlich sind wir weiterhin der Meinung, dass der Profifußball keine Sonderrolle bei diesem Thema beanspruchen sollte“, so Schneekloth zur Zulassung der Fans. Nach dem Spiel gegen Darmstadt sei schnell klar geworden, „dass wir in Hinblick auf die Lage rund um das Stadion unsere grundsätzliche Haltung überdenken müssen“.

---------------------

Weitere Nachrichten aus dem Sport:

Formel 1: Irre Szenen in der Boxengasse – jetzt ist es endlich geschafft!

Sky-Hammer! DAS ist bald möglich – Sportfans dürfen sich freuen

DAZN-Chef verkündet Preis-Hammer! Darauf musst du dich ab Sommer einstellen

--------------------

16.39 Uhr: Richten wir den Blick nun auf die Partie am morgigen Samstag. Erstmals werden nach langer Zeit wieder Zuschauer anwesend sein. Rund 2350 Fans dürfen rein. Das sorgte für böse Kommentare, weil KSV-Präsident Steffen Schneekloth vor dem letzten 2. Liga-Spiel noch erklärt hatte, aus Fairnessgründen zu anderen Mannschaften auf Zuschauer zu verzichten.

Auch mit Blick darauf, dass der Profifußball für sich keine Sonderrolle in der Gesellschaft reklamieren solle, hatte man gegen Darmstadt darauf verzichtet.

15.24 Uhr: Deutlich angespannter war die Lage da schon bei den Kölnern. Beim FC-Kapitän Jonas Hector entlud sich der Frust nach der Partie beim Interview am DAZN-Mikrofon. Hector blaffte den Fragesteller gehörig an, weil ihm dessen Fragen nicht passten. Die denkwürdigen Sätze gibt es hier zum Nachlesen >>>

14.21 Uhr: Keine zwei Tage ist es her, da triumphierte der KSV sensationell im Hinspiel in Köln. Der Kopfballtreffer des wenige Sekunden zuvor eingewechselten Lorenz' sorgte für die Entscheidung. Wie geht Kiel mit dieser Führung ins Spiel?

Freitag, 28. Juni, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Relegations-Rückspiel zwischen Kiel und Köln. Welche Mannschaft darf am Samstag jubeln und wer tritt nächstes Jahr in einer qualitativ hochwertigen zweiten Liga an?