Holstein Kiel – 1. FC Köln: Fans staunen über Kölner Relegations-Leistung! Geißböcke retten sich beeindruckend

Wer schafft es bei Kiel – Köln über die Relegation in die Bundesliga?

Wer sichert sich den letzten Platz in der Bundesliga für die Saison 2021/2022? Holstein Kiel und der 1. FC Köln kämpfen in der Relegation um das goldene Ticket.

Nach dem Sieg im Hinspiel hofft Holstein Kiel auf den ersten Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte. Kann der 1. FC Köln die Störche noch abfangen? Der Samstagabend wird eine Entscheidung bringen.

Holstein Kiel – 1. FC Köln: Wer schafft es in die Bundesliga?

Im Hinspiel gewann Kiel gegen Köln mit 1:0 und hat das Tor zur Bundesliga damit ganz weit aufgestoßen. Ob sie die gute Ausgangsposition nutzen können, erfährst du hier im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

Holstein Kiel – 1. FC Köln 1:5 (1:4)

Tore: 0:1 Hector (3.), 1:1 Lee (4.), 1:2 Andersson (6.), 1:3 Andersson (13.), 1:4 Czichos (39.), 1:5 Skhiri (84.)

---------------------

Die Aufstellungen:

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Lorenz (46. Mees), Komenda (63. Kirkeskov)- Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Reese (80. Awuku), Porath (46. Girth)

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw (46. Meré), Czichos, J. Horn (46. Jakobs) - Skhiri, Hector - M. Wolf, Duda (63. Meyer), Kainz - Andersson

---------------------

90.: Abpfiff im Holstein-Stadion! Mit einem denkwürdigen Sieg hält der FC am Ende doch die Klasse. Nach dem irren Start in die Partie mit drei Treffern in sechs Minuten war Kiel gebrochen. Die Störche sinken enttäuscht zu Boden, während die Kölner die Bierdusche genießen.

Von den Fans gibt es dennoch jede Menge Applaus. Man ist stolz auf die Mannschaft.

90.: Die letzten Sekunden laufen und dann steht es fest: Der 1. FC Köln wird in der Bundesliga bleiben.

84.: Toooooooor für Köln!

Der fünfte Kölner Treffer. Köln erarbeitet sich aus einem Einwurf eine Torchance. Skhiri verwandelt überlegt aus kurzer Distanz.

79.: Der Eingewechselte hat gleich die Riesenchance! Drexler läuft alleine auf Gelios zu, der spektakulär hält. Die Fans brechen in lauten Jubel aus, als hätten die Kieler das Spiel gedreht.

76.: Doppelpacker Andersson schleicht unter den Pfiffen des Publikums vom Platz. Vielleicht waren diese aber auch seinem Ersatzmann gedacht: Für den Schweden kommt Ex-Kieler Drexler.

68.: Für Kiel rückt das zweite dramatische Ausscheiden in der Relegation näher. 2018 scheiterten die Störche bereits am VfL Wolfsburg.

61.: Köln arbeitet am 5:1. Dieses Mal wird Andersson freigespielt. Der Stürmer versucht es ausnahmsweise mit dem Fuß. Gelios lenkt den Ball an die Latte – Ecke.

53.: Gelios kann sich endlich auszeichnen und dann gleich doppelt. Erst wehrt er Kainz' Schuss mit de Fuß ab und auch beim Nachschuss von Duda ist er zur Stelle. Köln kommt mit mehr Drang aus der Kabine.

46.: Es geht geht weiter in Kiel. Die Hausherren wechseln zwei Mal und bringen neue Offensive-Kräfte. Auch Köln hat zwei Wechsel vorgenommen.

45.+2: Eine denkwürdige erste Hälfte geht zu Ende. In den ersten sechs Minuten kam man bei der Trefferfrequenz kaum hinterher. Im Anschluss zeigten sich die Kölner brutal effektiv. Das Hinspielergebnis ist deutlich gedreht. Eigentlich darf sich der Bundesligist das nicht mehr nehmen lassen.

39.: Tooooooooor für Köln!

Und dann fällt der nächste Treffer und man kann hier guten Gewissens von der Entscheidung sprechen. Czichos fällt der Ball am Sechzehner vor die Füße. Der Kölner trifft die Kugel perfekt mit dem Vollspann und verwandelt zum 4:1.

38.: Es wird ruppiger. In dieser Phase des Spiels gibt es viele Tritte und Schubser zu sehen. Der Spielfluss ist aktuell oft gestört.

28.: Kiel bekommt einen Freistoß aus gut 25 Metern zentraler Position. Mühling haut das Ding aber lediglich in in die Mauer. Jedoch: Kiel lässt sich nach dem Schock nicht hängen und versucht viel nach vorne. Belohnen sich die Störche oder spielt Köln den Stiefel jetzt runter?

17.: Durchatmen ist angesagt. Diesen Start hätten sich die Kölner nicht schöner ausmalen können. Das ausgerechnet Rückkehrer Andersson hier zwei Bälle reinköpft, setzt dem ganzen die Krone auf.

Von Kieler Seite gibt es die Unterstützung der Fans von den Rängen. Die 2350 Fans sorgen für eine enorme Lautstärke.

13.: Toooooooor für Köln!

Der Wahnsinn geht weiter! Wieder Andersson, wieder per Kopf. Dieses Mal bringt eine Ecke Kiel in Verlegenheit. Gelios sieht bei seinem Einsatz auf der Linie allerdings auch unglücklich aus.

12.: Was für ein Start in diese Begegnung. Das dürften selbst die größten Optimisten nicht erwartet haben. Den Störchen ist der erneute Rückschlag nicht anzumerken, sie gehen trotzdem aggressiv auf. Köln scheint allerdings die richtigen Schlüsse aus dem Hinspiel gezogen zu haben.

6.: Tooooooor für Köln!

Dieses Spiel scheint nur aus Toren zu bestehen. Und jetzt treffen die Geißböcke wieder. Es ist das dritte Kopfballtor. Andersson ist in der Mitte nicht zu verteidigen, Gelios ist ohne Chance. Derzeit ist Köln Bundesligist.

4.: Toooooooor für Kiel!

Was ist hier denn los? Keine fünf Minuten gespielt und schon sind zwei Treffer gefallen. Kiel lässt sich nicht beirren und spielt seinerseits den ersten Angriff. Reese zwingt Horn zu einer Glanzparade aber dann ist Lee mit dem Kopf da.

3.: Toooooooor für Köln!

Blitzstart für Köln! Jonas Hector ist zur Stelle. Nach einer Flanke von Wolf ist der Kapitän frei im Sechzehner. Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert.

1.: Die Kugel rollt in Kiel. Wer schafft es in die Bundesliga?

17.47 Uhr: Für den 1. FC Köln wäre es der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Die Geißböcke würde mit Arminia Bielefeld gleichziehen. Noch öfter stieg nur Nürnberg aus Bundesliga ab (9 Mal).

17.30 Uhr: Nach Sky-Informationen plagen Serra wohl muskuläre Probleme im Oberschenkel.

17.22 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Für einen echten Kracher sorgt Ole Werner bei den Kielern. Top-Torjäger Janni Serra steht nicht mal im Kader. Dafür rutschen Lorenz, Meffert, Mühling und Reese in die Startelf.

Bei den Kölnern starten Jannes Horn, Ehizibue, Andersson und Kainz dieses Mal von Anfang an.

16.06 Uhr: Für die Kieler gab es beim Abschlusstraining eine besondere Motivation der Fans. AM Trainingsgelände war ein meterlanges Banner befestigt worden. Darauf zu lesen: „Eine Stadt. Ein Ziel. Liga 1 mit Kiel!“

14.56 Uhr: Trotz der besseren Ausgangsposition glaubt Kiels Ole Werner, dass sich die Relegation erst spät entscheiden werde. „Der Ausgang der Relegation wird erst in den letzten 20 Minuten entschieden“, sagte der 33-Jährige am Tag vor dem Spiel. Im Hinspiel hatte es bis zur 59. Minute gedauert, ehe der erste Treffer fiel.

13.11 Uhr: An diesem Samstag wartet allerdings nicht nur die Relegation der Bundesliga. Weitere sportliche Highlights sind das Duell der deutschen Eishockeynationalmannschaft gegen Finnland und das Champions-League-Finale zwischen Chelsea London und Manchester City. Beide Spiele kannst du bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Samstag, 29. Mai, 9.37 Uhr: In Kiel und Köln ist die Anspannung bei Spielern und Fans gewiss schon spürbar. Heute Abend wird es ernst. Im Relegations-Rückspiel empfängt Holstein Kiel den 1. FC Köln. Wer wird in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga spielen?

20.38 Uhr: Der Großteil der Fans wird das Spiel vor dem heimischen Fernsehen verfolgen. Wo du das Spiel live sehen kannst, erfährst du hier >>>

19.47 Uhr: Im weit entfernten Köln rüstet sich die Polizei dagegen gegen weitere Krawalle. Insgesamt werden über 200 Einsatzkräfte in Köln unterwegs sein und dabei beliebte Hot-Spots kontrollieren. Man wolle konsequent gegen Fans vorgehen, die Pyro abbrennen und Gewalt ausüben.

Vergangenes Wochenende hatte es rund um die Partie gegen Schalke 04 Ausschreitungen gegeben, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

17.03 Uhr: Das Umdenken begründet er nun damit, dass man so einen Großteil der Fans, die sich sonst vor dem Stadion treffen würden, auf die Zuschauerränge verteilt.

„Grundsätzlich sind wir weiterhin der Meinung, dass der Profifußball keine Sonderrolle bei diesem Thema beanspruchen sollte“, so Schneekloth zur Zulassung der Fans. Nach dem Spiel gegen Darmstadt sei schnell klar geworden, „dass wir in Hinblick auf die Lage rund um das Stadion unsere grundsätzliche Haltung überdenken müssen“.

---------------------

--------------------

16.39 Uhr: Richten wir den Blick nun auf die Partie am morgigen Samstag. Erstmals werden nach langer Zeit wieder Zuschauer anwesend sein. Rund 2350 Fans dürfen rein. Das sorgte für böse Kommentare, weil KSV-Präsident Steffen Schneekloth vor dem letzten 2. Liga-Spiel noch erklärt hatte, aus Fairnessgründen zu anderen Mannschaften auf Zuschauer zu verzichten.

Auch mit Blick darauf, dass der Profifußball für sich keine Sonderrolle in der Gesellschaft reklamieren solle, hatte man gegen Darmstadt darauf verzichtet.

15.24 Uhr: Deutlich angespannter war die Lage da schon bei den Kölnern. Beim FC-Kapitän Jonas Hector entlud sich der Frust nach der Partie beim Interview am DAZN-Mikrofon. Hector blaffte den Fragesteller gehörig an, weil ihm dessen Fragen nicht passten. Die denkwürdigen Sätze gibt es hier zum Nachlesen >>>

14.21 Uhr: Keine zwei Tage ist es her, da triumphierte der KSV sensationell im Hinspiel in Köln. Der Kopfballtreffer des wenige Sekunden zuvor eingewechselten Lorenz' sorgte für die Entscheidung. Wie geht Kiel mit dieser Führung ins Spiel?

Freitag, 28. Juni, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Relegations-Rückspiel zwischen Kiel und Köln. Welche Mannschaft darf am Samstag jubeln und wer tritt nächstes Jahr in einer qualitativ hochwertigen zweiten Liga an?