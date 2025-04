FC Bayern München: Drama um Star geht weiter – jetzt bleibt nur eine Hoffnung

Bitterer Ausgang für den FC Bayern München beim Champions-League-Spiel in Mailand (4:3 nach Hin- und Rückspiel) am Mittwochabend (16. April). Eine schnell verspielte Führung. Zwei Eckentore. Pavard-Jubel. Handspiel. Dieses Spiel schrieb viele Geschichten. Eine geht dabei fast unter.

Er hätte der Held des Abends werden können. Mit dem 1:0 egalisierte Harry Kane den Rückstand des Hinspiels (2:1) und hatte in der Nachspielzeit erneut die große Chance zum spielübergreifenden Ausgleich auf dem Fuß. Der Torjäger des FC Bayern München jagt den Ball allerdings über das Tor von Yann Sommer. Damit rückt sein großer Traum wieder ein Stück in die Ferne.

FC Bayern München: Top-Star fehlt der Titel

Der 31-Jährige hat in seiner Karriere schon alles zerschossen. Seine Trefferquote dabei nahezu absurd. 213 Tore in 320 Premier-League-Spielen. 59 Treffer in 59 Bundesliga-Einsätzen. Und auch in 57 Champions-League-Spielen traf Kane 40-mal. Nur auf eines muss der Bayern-Star nach wie vor warten.

Der erste große (Vereins-)Titel – er fehlt dem England-Star noch immer! Abgesehen von neun Auszeichnungen zum Torschützenkönig bleibt Kanes Trophäenschrank eingestaubt. Eine Farce, betrachtet man die individuellen Leistungen, mit denen der Stürmer sowohl Tottenham als auch die Bayern bereichert hat.

+++Auch spannend: Bayern-Fans schäumen vor Wut+++

Das Champions-League-Aus gegen Inter markiert jetzt den nächsten Rückschlag. Nun bleibt in dieser Saison lediglich die Chance auf den langersehnten Titel. Immerhin in der Bundesliga sieht es für die Bayern und ihren Top-Scorer sehr gut aus. Kleinere Rückschläge konnte Bayer Leverkusen zuletzt nicht für sich nutzen.

Bundesliga die Rettung für Kane?

Und so steht der der FC Bayern fünf Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Abstand an der Tabellenspitze. Und die Münchener können jetzt den vollen Fokus auf den Meisterschafts-Endspurt legen.

Denn auch unabhängig von Kane kann sich auch der FC Bayern München keine erneute titellose Saison erlauben. Mit konzentrierten Leistungen in den kommenden Bundesliga-Spielen sollte diese Gefahr schnell abzuwenden sein. Und dann kann sich auch Bayerns Top-Stürmer für seine harte Arbeit endlich belohnen.