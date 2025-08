Bange um Uli Hoeneß – Bayern-Ehrenpräsident in Klinik eingeliefert

Am Samstag (2. August) nahm Uli Hoeneß an einem Golf-Benefizturnier nahe Bonn teil. Die Veranstaltung wurde unter anderem von Telekom-Chef Timotheus Höttges für den guten Zweck organisiert. Bayern-Präsident Herbert Hainer war ebenfalls vor Ort. Doch dann kam es offenbar zu einem Schreckmoment.

Uli Hoeneß in Klinik eingeliefert

Laut „Bild“ musste Uli Hoeneß am Abend in eine Klinik eingeliefert werden. Grund war eine geplatzte Ader. Der 73-Jährige befinde sich den Umständen entsprechend in einem stabilen Zustand. „Bild“ berichtet, dass der Ehrenpräsident des FC Bayern Münchens bereits wieder entlassen wurde.

Hoeneß hat seit Jahren gesundheitliche Probleme mit Bluthochdruck. Bereits während seiner Gefängniszeit berichtete die „Augsburger Allgemeine“ darüber. Weitere Details wurden nicht bekannt.

