Nach Inter – Bayern herrscht Gewissheit! Fans müssen endgültig Abschied nehmen

Nach Borussia Dortmund ist auch der FC Bayern München aus der Champions League ausgeschieden! Die Münchener schaffen es nicht, das Hinspielergebnis (1:2) in der Partie Inter – Bayern (2:2) auszubügeln. Die Königsklassen-Reise ist so vorbei!

Doch noch schlimmer als das ohnehin bittere Viertelfinal-Aus der Münchener dürften für alle Fans des FC Bayern zwei Erkenntnisse sein: Der Traum vom „Finale Dahoam 2.0“ ist nach der Partie Inter – Bayern geplatzt und Thomas Müller hat sein letztes Champions-League-Spiel im FCB-Dress gemacht!

Inter – Bayern: Müllers Champions-League-Ära beendet

162 Spiele, 57 Tore, 34 Vorlagen – das sind die irren Statistiken von Thomas Müller in der Champions League. Doch es wird – zumindest für die Bayern – keins mehr dazu kommen. Das ist die bittere Gewissheit für alle FCB-Fans nach Inter – Bayern.

Der 35-Jährige stand in Mailand von Beginn an auf dem Platz, führte „seinen“ FC Bayern als Kapitän auf den Rasen. Doch ein weiteres Mal wird dies nicht der Fall sein. Denn nach knapp 25 Jahren werden sich die Wege von Müller – als Akteur auf dem Rasen – und den Bayern trennen. Dies hat der Weltmeister von 2014 vor wenigen Wochen selbst bekanntgegeben.

Der Gedanke, Müller mit einem Champions-League-Titel zu verabschieden, wäre wohl für jeden Bayern-Anhänger das schönste gewesen. Doch dazu wird es nicht kommen. Das Ausscheiden in Mailand dürfte daher auf mehreren Ebenen enorm schmerzen.

Final-Traum endgültig geplatzt

Denn neben dem Ende der Müller-Ära in der Champions League ist auch der große Traum, im Mai das „Finale Dahoam 2.0“ zu bestreiten. Der Sieger der laufenden Königsklassen-Saison wird in diesem Jahr – wie schon 2012 – in München ermittelt. Damals gingen die Bayern nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea als Verlierer vom Platz. Schon damals stand Müller auf dem Rasen.

In diesem Jahr sollte der Schmerz aller Bayern-Fans überwunden werden, immer wieder ist über das Finale im eigenen Stadion gesprochen worden. Stattdessen ist nach dem Viertelfinal-Rückspiel Inter – Bayern im San Siro Schluss. Ein schwarzer Abend für alle, die es mit dem deutschen Rekordmeister halten.