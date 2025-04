Bayern München im Tal der Tränen – ausgerechnet ER wird zum FCB-Schreck

Bayern München scheidet aus der Champions League aus! Nach der 1:2-Hinspielniederlage kommt der deutsche Rekordmeister bei Inter Mailand nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Damit endet die Königsklasse-Reise der Bayern in dieser Saison!

Der große Traum von „Finale Dahoam 2.0“ ist geplatzt, der große Traum von Stürmer-Star Harry Kane, endlich die Champions League zu gewinnen, ist geplatzt. Dazu hat Thomas Müller sein letztes Champions-League-Spiel im Trikot von Bayern München bestritten – ein schwarzer Abend für alle Münchener! Und ausgerechnet ein Ex-Bayern-Star hat für diesen bitteren Moment gesorgt.

Bayern München: Ex-Profi kegelt Müller und Co. raus

Kane schoss die Bayern kurz nach der Pause in Front, alle Münchener glaubten an die Verlängerung oder gar an das direkte Weiterkommen nach 90 Minuten. Doch dann folgten drei Horror-Minuten, die ganz München schockten. Erst köpfte Inter-Star Lautaro Martinez zum 1:1 ein, dann war es ausgerechnet Benjamin Pavard, der das letztlich entscheidende Tor erzielte.

Nach einer Ecke von Hakan Calhanoglu stieg der Ex-Bayern-Star, der 2019 bis 2023 bei den Münchenern unter Vertrag stand, ganz frei im Sechzehner hoch und köpfte zur zwischenzeitlichen Führung für Inter Mailand ein. Das San Siro explodierte und die Italiener machten in diesem Moment einen ganz großen Schritt in Richtung Halbfinale.

Finaltraum der Bayern geplatzt

Pavard gewann mit den Bayern 2020 selbst die Champions League und ausgerechnet er stoppt die Mannschaft von Vincent Kompany nun auf dem Weg ins „Finale Dahoam 2.0“. Mit Yann Sommer parierte ein anderer Ex-FCB-Star mehrmals stark und hielt dieses Ergebnis für den Serie-A-Klub letztlich fest.

Am Ende dürfte es den Bayern recht egal sein, wer die Tore der Italiener erzielt hat und wer die Chancen der Münchener vereitelt hat. Und doch haben genau diese beiden Spieler, die einst für den FCB auf Punkte- und Titeljagd gegangen sind, den deutschen Rekordmeister aus dem Wettbewerb gekegelt und alle Träume platzen lassen.