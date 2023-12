EM 2024: Gruppenauslosung im Live-Ticker: Erwischt Deutschland die „Todesgruppe“?

In etwas mehr als einem halben Jahr ist es so weit! Vom 14. Juni bis zum 14. Juli steigt in Deutschland die EM 2024. An diesem Samstag (2. Dezember, 18 Uhr) findet in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Gruppen statt.

Besonders im Fokus steht natürlich die DFB-Elf, die als Gastgeber qualifiziert ist, aber seit Monaten in einer Krise steckt. Und nicht nur das. Bei der Gruppenauslosung zur EM 2024 könnte eine regelrechte Todesgruppe warten.

EM 2024: Gruppenauslosung im Live-Ticker

Du willst live dabei sein, wenn die Gruppen der EM 2024 ausgelost werden? Dann bist du genau richtig. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst nichts rund um das Event.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.44 Uhr: Die Leistungen der Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen ist besorgnisrerregend. Auch unter Julian Nagelsmann lieferte die Truppe zuletzt ganz schwache Leistungen ab. Nach zwei desaströsen Weltmeisterschaften in Folge und einem Achtelfinale bei der Euro 2021 macht das nicht gerade Mut.

Und nicht nur das: Es droht auch noch eine regelrechte Hammer-Gruppe. So könnte man letztlich beispielsweise auf Türkei, Niederlande und Italien treffen. Auch Österreich, Kroatien und Serbien wäre eine mögliche Konstellation.

11.25 Uhr: Insgesamt gibt es sechs Gruppen zu je vier Teams. Deutschland ist von vornherein als Kopf der Gruppe A gesetzt. Insgesamt gibt es vier Lostöpfe aus denen die Gruppen dann zusammengesetzt werden.

10.02 Uhr: Übertragen wird die Auslosung sowohl bei RTL als auch im ZDF. Gelost wird um 18 Uhr. Die Übertragungen beginnen jedoch schon ein wenig eher.

Samstag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Europameisterschaft im eigenen Land rückt immer näher. Heute wird gelost. Dann wissen wir auch endlich, gegen welche Nationen Julian Nagelsmann und seine Spieler ran müssen.