EM 2024: Gruppenauslosung im Live-Ticker: Deutschland im Losglück ++ Knaller-Gruppe B

In etwas mehr als einem halben Jahr ist es so weit! Vom 14. Juni bis zum 14. Juli steigt in Deutschland die EM 2024. An diesem Samstag (2. Dezember, 18 Uhr) findet in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Gruppen statt.

Besonders im Fokus steht natürlich die DFB-Elf, die als Gastgeber qualifiziert ist, aber seit Monaten in einer Krise steckt. Und nicht nur das. Bei der Gruppenauslosung zur EM 2024 könnte eine regelrechte Todesgruppe warten.

EM 2024: Gruppenauslosung im Live-Ticker

Du willst live dabei sein, wenn die Gruppen der EM 2024 ausgelost werden? Dann bist du genau richtig. Mit unserem Live-Ticker bist du immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst nichts rund um das Event.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Gruppe A

Deutschland Schottland Ungarn Schweiz

Gruppe B

Spanien Kroatien Italien Albanien

Gruppe C

Slowenien Dänemark Serbien England

Gruppe D

Play-Off Gewinner A (Wales, Finnland, Polen oder Estland) Niederlande Österreich Frankreich

Gruppe E

Belgien Slowakei Rumänien Play-Off Gewinner B (Bosnien, Ukraine, Israel oder Island)

Gruppe F

Türkei Play-Off Gewinner C (Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan) Portugal Tschechien

18.53 Uhr: Und das war es aus der Elbphilharmonie. Deutschland kann hier wirklich von Losglück sprechen. Keiner der Hammer-Gegner ist dabei. Gegen Ungarn, Schottland und Schweiz kann es nur einen Anspruch geben: den Gruppensieg.

18.48 Uhr: Wales, Finnland, Polen oder Estland landen in Gruppe D. Bosnien, Ukraine, Israel oder Island verschlägt es in Gruppe E. Und damit machen Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan Gruppe F voll.

18.48 Uhr: Serbien geht in Gruppe C, damit fehlen die drei Play-Off Spots.

18.48 Uhr: Und noch eine Hammer Gruppe! Italien komplettiert Spanien, Kroatien und Albanien.

18.47 Uhr: Deutschland trifft auf die Schweiz. Das kann man angesichts der aktuellen Verfassung als Losglück bezeichnen.

18.45 Uhr: Und jetzt könnten noch Italien oder Serbien in Topf 4 warten. Es bleibt spannend.

18.44 Uhr: Mit der Slowakei und Tschechien nehmen dann auch Gruppe E und F Form an.

18.43 Uhr: Freunde, es gibt eine Todesgruppe. Niederlande, Österreich und Frankreich spielen alle in Gruppe D. Alles schöne Spiele.

18.43 Uhr: So aber das ist doch mal ein Hammer! Kroatien gegen Spanien am 1. Spieltag schreit gleich nach einem Knaller. England und Dänemark kriegen es in Gruppe C mit Slowenien zu tun.

18.41 Uhr: Deutschland kommt um die Knaller herum! Schottland ist die erste Kugel aus dem dritten Pott. Und das ist auch das Eröffnungsspiel!

18.40 Uhr: Und so geht es dann schon mit Topf 3 weiter. Hier wartet unter anderem die Niederlande oder Kroatien …

18.40 Uhr: Wesley Sneijder zieht fröhlich drauf los. Albanien bekommt es mit Spanien zu tun (B4), Dänemark ist als C2-Gegner der Engländer klar. Österreich erwischt Vizeweltmeister Frankreich, das dürfte Ralf Rangnick nicht so richtig schmecken. Rumänien landet bei Belgien und die Türkei damit in der Portugal-Gruppe.

18.37 Uhr: Es ist Ungarn, die auf A3 landen. Damit ist das nicht das Eröffnungsspiel!

18.36 Uhr: Jetzt suchen wir den ersten deutschen Gruppengegner. Wer wird es?

18.34 Uhr: Es folgen England auf C4, Frankreich auf D4, Belgien auf E1 und Portugal auf F3.

18.31 Uhr: Wahnsinn, es wird gelost! Spanien landet in Gruppe B an Position 1.

18.27 Uhr: Nicht nur wird hier gleich die Gruppenzugehörigkeit ausgelost, sondern auch die Positionierung innerhalb der Gruppe. Daraus ergibt sich dann der exakte Spielplan.

18.20 Uhr: Nebenbei enthüllt die UEFA jetzt auch den offiziellen EM-Song. An diesem sind Meduza, One Republic und Kim Petras beteiligt.

18.15 Uhr: Fußball-Legende Gianluigi Buffon trägt die Trophäe rein. 2021 gewann Italien das Finale im Wembley-Stadion gegen England.

18.11 Uhr: Ja, Opernsänger Jonas Kaufmann singt noch immer zu den Klängen der Geige von David Garrett. Aber irgendwie wäre es ja komisch, wenn in der Elbphilharmonie nicht gesungen würde.

18.01 Uhr: Die Zeremonie beginnt, moderiert von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. Ein bisschen Programm gehört natürlich dazu. Zunächst gibt es eine kleine musikalische Einlage.

17.55 Uhr: So dann wollen wir mal. Leichte Gruppe, schwere Gruppe? Gleich entscheidet es sich.

17.05 Uhr: In einer knappen Stunde geht es los. Die Spannung bei den DFB-Verantwortlichen dürfte gerade enorm steigen.

16.28 Uhr: Wegen des Schneechaos ins Süddeutschland stand auf der Kippe, ob Julian Nagelsmann es nach Hamburg schafft (hier mehr erfahren). Wie die „Bild“ nun berichtet, wird der Bundestrainer aber bei der Auslosung zu gegen sein. Er reist mit dem Auto an.

15.25 Uhr: Während Deutschlands A-Mannschaft auf ihren großen Moment wartet, hat es gerade die U17 in Idonesien geschafft! Die Nachwuchsjuwelen sichern sich gegen Frankreich den Titel. Alles zum Finale kannst du hier nachlesen >>>

14.12 Uhr: Einige bekannte Gesichter stehen in der „Elphi“ heute auf der Bühne. So losen beispielsweise Sami Khedira, Gianluigi Buffon oder Wesley Sneijder mit aus.

13.44 Uhr: Die Leistungen der Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen ist besorgnisrerregend. Auch unter Julian Nagelsmann lieferte die Truppe zuletzt ganz schwache Leistungen ab. Nach zwei desaströsen Weltmeisterschaften in Folge und einem Achtelfinale bei der Euro 2021 macht das nicht gerade Mut.

Und nicht nur das: Es droht auch noch eine regelrechte Hammer-Gruppe. So könnte man letztlich beispielsweise auf Türkei, Niederlande und Italien treffen. Auch Österreich, Kroatien und Serbien wäre eine mögliche Konstellation.

11.25 Uhr: Insgesamt gibt es sechs Gruppen zu je vier Teams. Deutschland ist von vornherein als Kopf der Gruppe A gesetzt. Insgesamt gibt es vier Lostöpfe aus denen die Gruppen dann zusammengesetzt werden.

Mehr News für dich:

10.02 Uhr: Übertragen wird die Auslosung sowohl bei RTL als auch im ZDF. Gelost wird um 18 Uhr. Die Übertragungen beginnen jedoch schon ein wenig eher.

Samstag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Europameisterschaft im eigenen Land rückt immer näher. Heute wird gelost. Dann wissen wir auch endlich, gegen welche Nationen Julian Nagelsmann und seine Spieler ran müssen.