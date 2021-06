EM 2021: Spanien – Schweden: Nach Corona-Stress – Härtetest für Spanien

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Bei der EM 2021 startet Spanien gegen Schweden in der Gruppe E in das Turnier.

Nach dem Corona-Stress in der Vorwoche geht es für Spanien endlich los bei der EM 2021. Die Schweden werden ein erster Härtetest.

EM 2021: Spanien trifft auf Schweden. Foto: imago images/Shutterstock

EM 2021: Spanien – Schweden im Live-Ticker

Wie hat Spanien den Corona-Stress verkraftet? Ist der Europameister von 2008 und 2012 ein Kandidat für den Titel?

Alle Infos zum Spiel Spanien – Schweden bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spanien – Schweden -:- (-:-)

Tore:

20.55 Uhr: Die Hymen ertönen im Olimpico de la Cartuja - es ist angerichtet. Die letzten circa 90 Minuten des heutigen EM-Tages können kommen.

20.08 Uhr: Noch knapp 40 Minuten dann rollt auch im Abendduell der Ball. Hier sind die Aufstellungen der Teams:

Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Laporte, Pau, Jordi Alba - Rodrigo, Koke, Pedri - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo

Unai Simon - M. Llorente, Laporte, Pau, Jordi Alba - Rodrigo, Koke, Pedri - Ferran Torres, Morata, Dani Olmo Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

10.01 Uhr: Noch ist nicht klar, wer bei den Spaniern das Tor hüten wird. David de Gea, Unai Simon oder Robert Sanchez stehen im Kader. In den vergangenen Jahren, nach Legende Iker Casillas, war de Gea von Manchester United die klare Nummer eins. Er machte 45 Länderspiele. Doch Trainer Luis Enrique scheint Unai Simon (Athletic Bilbao) zu bevorzugen. Der 24-Jährige kam zuletzt mehrmals zum Einsatz, er steht bei sieben Länderspielen. Wer am Ende den Vorzug erhält, wollte Enrique nicht verraten: „Einer der drei wird es sein“, so der Cheftrainer.

Montag, 06.15 Uhr: Guten Morgen! Wir wünschen Dir einen guten Start in diese EM-Woche. Picke, packe volles Programm auch an diesem Montag. Mit Schottland gegen Tschechien, Polen gegen die Slowakei und Spanien gegen Schweden warten gleich drei spannende Spiele auf Fußball-Fans.

Sonntag, 22.18 Uhr: Im anderen Duell der Gruppe E treffen Polen und die Slowakei. Das Spiel kannst du hier verfolgen!

20.51 Uhr: „Ramos war in dieser Saison nicht in der Lage, sein gewohntes Niveau zu erreichen, konnte lange nicht mit der Mannschaft trainieren“, erklärte Enrique seine Entscheidung. „Ich habe ihn gestern Abend angerufen, es war sehr schwierig und hart. Mir ist bewusst, dass das eine komplizierte Entscheidung ist. Er soll sich jetzt auf sich selbst konzentrieren, um im Verein und der Nationalmannschaft wieder auf sein gewohntes Level zu kommen.“

20.45 Uhr: Bei Schweden und Spanien fehlen zwei große Stars: Zlatan Ibrahimovic fehlt mit einer Knieverletzung, Sergio Ramos wurde nicht nominiert.

19.32 Uhr: Aber auch die Schweden blieben nicht verschont: Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert und mussten isoliert werden.

19.07 Uhr: „Die Bedingungen waren nicht ideal, sie sind aber keine Entschuldigung“, sagt Spanien-Coach Luis Enrique.

Spielinfo

Anstoß: 21 Uhr

Ort: Olimpico de la Cartuja, Sevilla

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

18.54 Uhr: Viel mehr noch: Innerhalb kürzester Zeit wurde den spanischen Profis ein Impfangebot gemacht. In Spanien sorgte das für Aufregung und löste eine Sozial-Debatte aus.

18.37 Uhr: Mittlerweile ist klar: Einer Austragung des Spiels steht nichts im Wege. Die Spanier hatten zwischenzeitlich einen 17-Mann-starken Ersatzkader berufen, doch der wird nicht benötigt. Nach zahlreichen negativen Tests kann Spanien antreten.

18.25 Uhr: Bei den Spaniern wurde die Vorbereitung auf die EM 2021 von einem Corona-Fall gestört. Sergio Busquets hatte sich mit Covid-19 infiziert. Das Team musste zwischenzeitlich in Quarantäne.

Samstag, 18.03 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen Spanien und Schweden. Alle Infos zur Partie bekommst du hier!