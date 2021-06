EM 2021: Nach Eriksen-Drama – so geht es für Dänemark weiter

Das Drama um Dänemarks Christian Eriksen bei der EM 2021 hat die ganze Fußballwelt in Schockstarre versetzt. Der Mittelfeldspieler war bei der Partie gegen Finnland auf dem Feld kollabiert und musste von den Mannschaftsärzten wiederbelebt werden.

Nach dem Schock um ihren Teamkollegen hat die dänische Nationalmannschaft nun entschieden, dass sie die EM 2021 trotzdem weiterspielen will.

EM 2021: Nationaltrainer Kaspar Hjulmand hat verraten, wie es für die Dänen weitergeht. Foto: IMAGO / Ritzau Scanpix

EM 2021: Dänemark setzt EM für Eriksen fort

Wie schwer es den Dänen um Kapitän Simon Kjaer fiel, das Spiel gegen die Finnen noch am gleichen Abend fortzusetzen, war allen Akteuren anzusehen. Die 0:1-Niederlage geriet ohnehin völlig in den Hintergrund.

Einen Tag danach hat der Verband nun verkündet, dass man die EM dennoch fortsetzen werde. „Die Spieler möchten das Turnier zu Ende spielen“, erklärte der sportliche Leiter Peter Möller am Sonntag.

„Es mag sich hart anhören, aber das Leben geht weiter“, so Möller. Trainer Kasper Hjulmand fügte hinzu, dass er und seine Mannschaft „für Christian spielen“ wolle. Das berichtet der Sportinformationsdienst.

Eriksens Zustand ist nach seinem Zusammenbruch wieder stabil.

Auch den Fans stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Foto: imago images/Ritzau Scanpix

„Das Gespräch mit Christian hatte großen Einfluss auf die Spieler. Alle haben einen riesigen Boost erhalten, als sie ihn lachen gesehen haben“, sagte Möller zu der Entscheidung.

EM 2021: Training soll Montag wieder aufgenommen werden

Am Montag wollen die Dänen so gut es geht zur Normalität zurückkehren und wieder ins Training einzusteigen. Am kommenden Donnerstag steht gegen Belgien das zweite Gruppenspiel an. Um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren, braucht es einen Erfolg.

Die abschließende Partie in der Gruppe B bestreitet Dänemark bei der EM 2021 am Montag, den 21. Juni, gegen Russland.