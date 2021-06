EM 2021: Magenta TV mit massiven Problemen ++ Fans sauer ++ Telekom reagiert

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

Komplett läuft die EM 2021 nur auf Magenta TV. Der Streamingdienst der Deutschen Telekom sicherte sich die Exklusivrechte. Die meisten Spiele laufen per Sublizenz auch auf ARD und ZDF – doch zehn Spiele der EM 2021 zeigt Magenta TV exklusiv.

Wales gegen Schweiz war die erste Partie der EM 2021, die ausschließlich auf Magenta TV übertragen wurde. Doch schon vor dem Anpfiff gab es eine größere Störung. Viele Fans waren stinksauer.

EM 2021: Magenta TV vor Wales – Schweiz mit massiven Problemen

Auf der Seite des Telekom-Streamingportals war vor dem Anpfiff des Spiels Wales – Schweiz keine Buchung möglich.

Zahlreiche Fans, die sich kurzfristig einen kostenpflichtigen Zugang kaufen wollten, schauten in die Röhre. Der Telekom-Onlineshop ist vor dem ersten Exklusivspiel von Magenta TV bei der EM 2021 offenbar überlastet gewesen, eine Buchung von Magenta TV war für viele Fans nicht möglich.

Magenta TV stellte so manchen Fußballfan zum Auftakt der EM 2021 vor ein großes Rätsel. Foto: imago images/Jan Huebner

Im Netz machen die Fans ihrem Ärger Luft:

Groß in die EM-Spiele investiert und dann schafft ihr es nicht genug Serverkapazität zur Verfügung zu stellen damit man sich anmelden kann.

Bei mir dasselbe Leid. Für mich ist das damit auch gestorben. Wer es nicht auf die Reihe bekommt, soll nicht noch mit Geld belohnt werden.

Da will man schon den Mist von der Telekom in Form von MagentaTV buchen und dann ist alles überlastet und nichts funktioniert. Verpisst euch einfach. Danke.

Willkommen im Jahr 2021. Ich wollte einfach nur Fußball gucken. Danke für gar nichts! #MagentaTV pic.twitter.com/F1VuPHFdRj — @pflaumesvd (@SebastianPflaum) June 12, 2021

MagentaTV ist überlastet, man kann derzeit kein Abo abschließen. Genau mein Humor

Fixt eure Server!

Würde ja gerne schauen, wenn euer Online Shop funktionieren würde... was nervt das.

Versuche mit drei Geräten seit mehr halben Stunde Magnets TV flex. zu buchen…Welcome to 2021

Gebucht vor drei Stunden, bis jetzt keine Freischaltung erhalten.

Na MagentaTV, super gemacht! Paket Buchung auf Eurer Seite funktioniert nicht wegen Überlastung. Na konnte ja auch niemand mit rechnen…

Zugang zu Magenta Sport reicht nicht

Was viele Fans zuvor offenbar auch nicht wussten: Magenta TV und Magenta Sport sind zwei unterschiedliche Apps und nicht mit demselben Abonnement empfangbar. Magenta Sport zeigt unter anderem die 3. Fußball-Liga, die BBL und DEL, nicht aber die EM 2021.

Dafür braucht es einen gesonderten Zugang für Magenta TV. Der kostet 10 Euro monatlich. Doch selbst die, die für die EM 2021 nun einen solchen Zugang abonnieren wollen, schauen derzeit in die Röhre.

+++ EM 2021: Große Sorge um Christian Eriksen ++ Dänemark verliert nach Drama gegen Finnland +++

Telekom reagiert auf Störung

Via Twitter bezog die Telekom mittlerweile Stellung. In einem Statement heißt es: „Die Buchungsstrecke auf unserem System für MagentaTV ist aktuell überlastet! Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und arbeiten an einer Lösung!“

Um kurz nach 18 Uhr war die Störung endlich behoben. „Die Buchung von MagentaTV ist wieder möglich und die Nutzung von MagentaTV über Web-Browser steht auch wieder zur Verfügung. Wir bedauern die Einschränkungen“, teilte die Telekom mit.

Auch ein Magenta-TV-Sprecher bestätigte: „Wir arbeiten daran und entschuldigen uns. Es gibt ein paar Probleme beim Buchen, aber der Stream selber läuft.“