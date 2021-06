EM 2021: Spanien – Schweden: Erste Nullnummer im Turnier! ER ist die tragische Figur

Spanien und Schweden lieferten sich bei der EM 2021 ein ungleiches Duell. Obwohl die schwedische Defensive vor allem in der ersten Hälfte und in der Schlussphase unter Dauerdruck stand, konnten die Spanier das nicht in Tore ummünzen.

Das erste Remis im Turnier hatte eine tragische Figur.

EM 2021: Er ist die tragische Figur bei Spanien gegen Schweden

Zwei Top-Chancen für Spanien gingen auf das Konto von Alvaro Morata. Klar: Teamkollege Dani Olmo war mit einem Kopfball aus kurzer Distanz und einem Gewaltschuss aus der Distanz auch doppelt gescheitert.

Doch so nah am Führungstreffer wie Morata war niemand sonst: In der 38. Spielminute profitierte der Profi von Juventus Turin von einem Stockfehler in der schwedischen Abwehrreihe und stand plötzlich alleine vor Schweden-Keeper Robin Olsen.

Doch der 28-Jährige hob nicht den Kopf, schaute nicht auf das gegnerische Tor. Stattdessen versuchte er, zügig mit dem rechten Fuß in die lange Ecke zu schlenzen. Sein Versuch ging einige Zentimeter am Kasten vorbei. Eine hochkarätige Chance, die bei einer EM eigentlich immer sitzen muss.

Auch ZDF-Sportstudio-Experte Per Mertesacker nahm den Spanier in der Halbzeit in die Pflicht. Bei der „hundertprozentigen Chance“ habe es Morata schlicht an „Abschluss-Können“ gefehlt.

In der zweiten Halbzeit profitierte Morata erneut von einem Fehler in der Defensive. Doch diesmal ging sein Schuss weit am Tor vorbei. Immerhin: Das spanische Publikum munterte den glücklosen Nationalspieler mit Sprechchören auf.

Und Morata war ja nicht allein: Gerade in der Schlussphase kamen die Spanier noch einmal zu massig Chancen. Die letzte Konsequenz fehlte bis zur 97. Minute. Und so entführten die Schweden am Ende einen Punkt.

