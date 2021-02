EM 2021 – Kader von Deutschland: Diese Spieler laufen fürs DFB-Team auf

Wie sieht bei der EM 2021 der Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Wegen der Corona-Pandemie wird die ausgefallene Europameisterschaft von 2020, nach aktuellem Stand, in diesem Sommer nachgeholt.

Nach dem WM-Debakel in Russland vor drei Jahren und den danach alles andere als berauschenden Auftritten in der UEFA Nations League will das DFB-Team bei der diesjährigen EM wieder die Fans auf seine Seite ziehen und begeistern. Die alles entscheidende Frage wird sein, welche Spieler nimmt Bundestrainer Jogi Löw mit zu dem Turnier, bei dem der Ball voraussichtlich erstmals an zwölf Austragungsorten rollen wird. Wie wird der deutsche Kader zur EM 2021 aussehen?

Der deutsche Kader zur EM 2021

Im Frühjahr 2019 hatte Löw für Aufsehen gesorgt, als er drei Weltmeister aussortiert hatte: Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng. Sie waren seit dem blamablen Aus in Russland nicht mehr im Aufgebot des DFB-Teams. Doch das könnte sich nun zur EM 2021 doch noch mal ändern. Denn die aktuellen Leistungen, vor allem von Bayern-Star Thomas Müller, haben nichts mehr mit den desaströsen von 2018 gemein.

Der offensive Mittelfeldspieler gehört mittlerweile wieder zur absoluten Weltklasse. In der Triple-Saison des FC Bayern zählte er mit 30 Torbeteiligungen in 50 Saisonspielen zu den absoluten Leistungsträgern – und auch in der laufenden Saison scheint Müller sogar noch mal einen drauf legen zu können.

Foto: Imago Images

Nach wettbewerbsübergreifend 31 Spielen (Stand. 24.02.2021) steht Müller bei 13 Toren und 14 Assists. Auf ihn weiterhin zu verzichten, dürfte vor dem Hintergrund des Leistungsprinzips, kaum zu erklären sein.

Ebenfalls spannend wird sein, wie der in der Kritik stehende Löw mit Boateng und Hummels umgehen wird. Auch sie zeigten sich im letzten Jahr klar verbessert. Ihre Erfahrung könnte der jungen DFB-Abwehr gut zu Gesicht stehen.

Die Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng sortierte Bundestrainer Joachim Löw nach der desaströsen WM 2018 aus. Foto: imago images / DeFodi

EM 2021: Springt ein Supertalent auf den Zug?

Ebenfalls mit Spannung erwartet: Welche Überraschungen Jogi Löw aus dem Hut zaubern wird. Drei Supertalente, bislang alle ohne Länderspiel für die A-Nationalmannschaft, könnten durchaus auf den EM-Zug aufspringen:

Jamal Musiala (17, FC Bayern München),

Foto: Imago Images

Florian Wirtz (17, Bayer Leverkusen)

Foto: Imago Images

Youssoufa Moukoko (16, Borussia Dortmund)

Foto: Imago Images

Sie nehmen bereits trotz ihres jungen Alters einen wichtigen Part in ihrem Club ein.

Die alles entscheidende Frage wird also sein: Wie sieht das DFB-Aufgebot für die EM 2021 aus?

Das ist der aktuelle Kader der deutschen Nationalmannschaft*:

Tor

Manuel Neuer

Verein: FC Bayern

Länderspiele: 96

Tore: -

Verein: FC Bayern Länderspiele: 96 Tore: - Kevin Trapp

Verein: E. Frankfurt

Länderspiele: 5

Tore: -

Verein: E. Frankfurt Länderspiele: 5 Tore: - Bernd Leno

Verein: FC Arsenal

Länderspiele: 8

Tore: -

Abwehr

Matthias Ginter

Verein: B. M'gladbach

Länderspiele: 35

Tore: 2

Verein: B. M'gladbach Länderspiele: 35 Tore: 2 Benjamin Henrichs

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 5

Tore: -

Verein: RB Leipzig Länderspiele: 5 Tore: - Robin Koch

Verein: Leeds United

Länderspiele: 7

Tore: -

Verein: Leeds United Länderspiele: 7 Tore: - Philipp Max

Verein: PSV Eindhoven

Länderspiele: 3

Tore: -

Verein: PSV Eindhoven Länderspiele: 3 Tore: - Antonio Rüdiger

Verein: FC Chelsea

Länderspiele: 37

Tore: 1

Verein: FC Chelsea Länderspiele: 37 Tore: 1 Niklas Stark

Verein: Hertha BSC

Länderspiele: 2

Tore: 0

Verein: Hertha BSC Länderspiele: 2 Tore: 0 Niklas Süle

Verein: FC Bayern

Länderspiele: 29

Tore: 1

Verein: FC Bayern Länderspiele: 29 Tore: 1 Jonathan Tah

Verein: B. Leverkusen

Länderspiele: 13

Tore: -

Verein: B. Leverkusen Länderspiele: 13 Tore: - Felix Uduokhai

Verein: FC Augsburg

Länderspiele: 0

Tore: -

Mittelfeld/Angriff

Nadiem Amiri

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Länderspiele: 5

Tore: 0

Verein: Bayer 04 Leverkusen Länderspiele: 5 Tore: 0 Julian Brandt

Verein: Borussia Dortmund

Länderspiele: 35

Tore: 3

Verein: Borussia Dortmund Länderspiele: 35 Tore: 3 Mahmoud Dahoud

Verein: Borussia Dortmund

Länderspiele: 2

Tore: -

Verein: Borussia Dortmund Länderspiele: 2 Tore: - Serge Gnabry

Verein: FC Bayern

Länderspiele: 17

Tore: 14

Verein: FC Bayern Länderspiele: 17 Tore: 14 Leon Goretzka

Verein: FC Bayern

Länderspiele: 29

Tore: 12

Verein: FC Bayern Länderspiele: 29 Tore: 12 Ilkay Gündogan

Verein: Man. City

Länderspiele: 42

Tore: 8

Verein: Man. City Länderspiele: 42 Tore: 8 Toni Kroos

Verein: Real Madrid

Länderspiele: 101

Tore: 17

Verein: Real Madrid Länderspiele: 101 Tore: 17 Florian Neuhaus

Verein: Borussia Mönchengladbach

Länderspiele: 3

Tore: 1

Verein: Borussia Mönchengladbach Länderspiele: 3 Tore: 1 Leroy Sané

Verein: Bayern München

Länderspiele: 25

Tore: 6

Verein: Bayern München Länderspiele: 25 Tore: 6 Luca Waldschmidt

Verein: Benfica Lissabon

Länderspiele: 7

Tore: 2

Verein: Benfica Lissabon Länderspiele: 7 Tore: 2 Timo Werner

Verein: FC Chelsea

Länderspiele: 35

Tore: 15

* Das ist der Kader der letzten beiden Länderspiele im November 2020.

Im März 2021 kommt die das DFB-Team zu den letzten drei Spielen vor der Europameisterschaft im Sommer zusammen.

Deutsche Nationalmannschaft: Rekordspieler

Lothar Matthäus

150 Spiele Miroslav Klose

137 Spiele Lukas Podolski

130 Spiele

EM 2021: Alle Infos zum Turnier

Bei der EM 2021 ist alles anders. Das Turnier soll, sofern es die Corona-Pandemie zulässt vielen verschiedenen Ländern stattfinden. Die wichtigsten Infos zur EM 2021 kannst du hier nachlesen>>> (pg)