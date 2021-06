EM 2021: Für Deutschland wichtiger als der Sieg! Wann hast du DAS zuletzt gesehen?

27. Juni 2012 – die letzte Niederlage von Portugal bei einer Euro ist fast neun Jahre her. Umso beeindruckender war die Leistung von Deutschland gegen den amtierenden Europameister bei der EM 2021.

Früh stand Deutschland bei der EM 2021 mit dem Rücken zur Wand – und befreite sich aus dem Schlamassel mit einer Gala. Und die ist viel mehr als drei Punkte wert.

EM 2021: Deutschland begeistert wieder – und sendet ein Versöhnungs-Angebot an seine Fans

Seit Jahren verlor die Nationalmannschaft immer mehr Fans. Die verkorkste WM 2018, zahlreiche PR-Desaster, der Dauer-Zoff an der Verbandsspitze und Leistungsverweigerungen wie beim 0:6 gegen Spanien oder dem 1:2 gegen Nordmazedonien hatten dafür gesorgt, dass viele Deutsche ihrer Nationalmannschaft den Rücken kehrten.

Kaum einer wollte Deutschland sehen – die TV-Quoten und Ticket-Verkäufe knickten in den letzten Jahren massiv ein. Ein Tiefpunkt: Das Länderspiel gegen Argentinien in Dortmund 2019. Foto: IMAGO / Matthias Koch

Ganze Tribünen blieben bei Länderspielen leer, die TV-Quoten rauschten immer tiefer in den Keller. Daran änderten auch überzeugende Siege gegen Fußballzwerge wie Lettland (7:1) oder Nordirland (6:1) nichts.

Havertz, Gosens, Gala!

Was es brauchte, war eine Gala auf der ganz großen Bühne. Und die lieferten Robin Gosens, Kai Havertz und Co am Samstag in München (>> hier alles zum Spiel).

Endlich wieder Powerfußball: Bei der EM 2021 schlägt Deutschland Portugal überzeugend. Foto: imago images/Sven Simon

„Oh, wie ist das schön“, sangen die Fans nach dem Spiel, gaben Standing Ovations. Wann hast du das zuletzt bei einem Deutschland-Spiel gesehen?

Das 4:2 gegen Portugal – vor allem aber das Zustandekommen ist für Deutschland Gold wert und wird die EM 2021 überleben.

Mit Spielen wie gegen Portugal haben die Fans ihr DFB-Team bald wieder lieb. Foto: imago images/Jan Huebner

Dominanz, Spielfreude, Tore: Dieser DFB-Sieg war ein Versöhnungs-Angebot an die Fans.