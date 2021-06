EM 2021: Dänemark – Belgien im Live-Ticker: Nach Kollaps – Operativer Eingriff bei Eriksen

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Kopenhagen. Der Schock um Christian Eriksen ist noch immer nicht ganz verdaut – doch nun steht für Dänemark gegen Belgien das nächste Spiel bei der EM 2021 an.

Und nicht nur das. Bei Dänemark – Belgien steht für die Skandinaver die mit Abstand schwerste Aufgabe der Gruppenphase bevor. Bei der EM 2021 gelten die „Roten Teufel“ als Titelkadidat.

EM 2021: Dänemark – Belgien im Live-Ticker

Vier Tage nach dem Drama um Christian Eriksen wird auch die zweite Partie von Dänemark gegen Belgien unter dem Einfluss dieses Ereignisses stehen. Können die Dänen trotz der traumatischen Erfahrungen ihr Spiel abrufen?

EM 2021: Dänemark empfängt Belgien, die eine Wunderheilung von Axel Witsel feiern. Foto: IMAGO / Panoramic International

In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden. Dänemark – Belgien bei der EM 2021: Hier verpasst du kein Highlight und wirst vor der Partie über alle relevanten Einzelheiten informiert.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dänemark – Belgien -:- (-:-)

Tore:

---------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Dänemark: Schmeichel - Wass, Kjaer, Christensen, Maehle - Höjbjerg - Jensen, Delaney - Poulsen, Braithwaite - Wind

Belgien: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vermaelen - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Carrasco - R. Lukaku

---------------------------------

10.56 Uhr: Der dänische Verband teilte am Donnerstag mit: „Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrilator implantiert wird“. Ein derartiges Gerät werde „nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt.“ Das bedeutet allerdings nicht gleichzeitig sein Karriereende. Der holländische Nationalspieler Delay Blind spielt ebenfalls mit einem Defibrillator.

Donnerstag, 06.08 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Matchday! Heute geht's bei der EM mit dem Kracher Dänemark gegen Belgien weiter.

22.44 Uhr: Belgiens Top-Stürmer Lukaku nahm der tragische Zwischenfall seines Vereinskollegen Christian Eriksen sehr mit. Jetzt muss er selber gegen die Dänen auf den Platz. Vor dem Spiel nahm der Spieler von Inter Mailand nochmal Kontakt zu ihm auf und ließ sich versichern, dass sein Freund Eriksen auf dem Weg der Besserung sei.

18.30 Uhr: Belgien plant tatsächlich ein Blitz-Comeback von Axel Witsel. Der BVB-Star hatte Ende Januar einen Achillessehnenriss erlitten, war aber dennoch für die EM 2021 nominiert worden. Nun wird sogar ein Einsatz im Spiel in Kopenhagen in Aussicht gestellt. „Er wird Minuten bekommen“, stellte Coach Roberto Martinez klar. Für den BVB könnte das zur Gefahr werden. Hier mehr >>

+++ EM 2021 im TV und Livestream: Hier siehst du Dänemark – Belgien live +++

17.50 Uhr: Bemerkenswert: Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand hat nach dem Eriksen-Drama allen Spielern freigestellt, ob sie sich bereit fühlen, gegen Belgien zu spielen. „Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Spiel am Donnerstag zu spielen. Und es ist in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind, gegen Belgien zu spielen“, so der Trainer auf einer Pressekonferenz.

---------------------------

Mehr aktuelle News zur EM 2021:

EM 2021: Experte vernichtet Joachim Löw nach Deutschland-Pleite – „War absehbar“

EM 2021: Freude beim ZDF – doch es zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab

EM 2021: Finnland – Russland: Autsch! Diese Partie hat den Spielern alles abverlangt

---------------------------

16.44 Uhr: Eriksen wird die Partie gegen Belgien wie auch die gesamte restliche EM 2021 verpassen. Ihm geht es eigenen Aussagen zufolge aber den Umständen entsprechend gut.

15.21 Uhr: Die Partie steht unter dem Einfluss des Dramas um Dänemarks Star Christian Eriksen. Der 29-Jährige hatte beim ersten Spiel der Skandinavier gegen Finnland auf dem Platz einen Herzstillstand erlitten und musste lange reanimiert werden. Er überlebte. Alle Infos zum dramatischen Vorfall hier >>

Mittwoch, 14.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Begegnung Dänemark gegen Belgien bei der EM 2021. Hier halten wir dich über alles Wissenswerte zur Partie auf dem Laufenden.