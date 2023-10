DFB-Pokal bald frei empfangbar auf Youtube – doch die Sache hat einen gewaltigen Haken

Der Deutsche Fußball-Bund arbeitet mit Hochdruck an der internationalen Vermarktung des DFB-Pokals. Der Verband gab jetzt bekannt, dass man in mehreren Ländern neue internationale Medienrechtverträge abgeschlossen hat.

Im Zuge dessen wird es künftig auch eine Neuerung geben. Der DFB-Pokal soll bald über Youtube frei empfangbar sein. Allerdings hat die Sache einen gewaltigen Haken – zumindest für deutsche Fußball-Fans.

DFB-Pokal bald bei Youtube

Neuer Vertrag mit einem Medienpartnern aus Vietnam, China oder auch Afrika – der DFB treibt die Vermarktung des Pokalwettbewerbs voran. Damit aber noch nicht genug: Der DFB setzt in Zukunft vermehrt auf einen sogenannten „FAST-Channel“. „FAST“ steht für „Free-Ad-Supported Streaming“. Damit ist kostenloses Streaming gemeint, das hauptsächlich durch Werbeinnahmen finanziert wird.

Auch interessant: EM 2024 in Deutschland: Bier-Hammer! Jetzt ist es raus

„Um weitere attraktive deutsche Fußballinhalte einem noch größeren internationalen Publikum zugänglich zu machen, startet der DFB in Kürze einen brandneuen FAST-Channel, der in den kommenden Monaten in mehreren Märkten eingeführt wird. Dieser neue Kanal mit dem Namen „DFB Play TV“ wird Live- und On-Demand-Inhalte des DFB-Pokals (Männer und Frauen), der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der deutschen U 21, U 20 und U 19 sowie der Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft und der 3. Liga beinhalten“, steht in einer Pressemitteilung des DFB.

Deutsche Fans schauen in die Röhre

Weiter heißt es: „DFB Play TV wird das bereits verfügbare OTT-Angebot „DFB Play“ ergänzen, das international sowohl auf iOS und Android als auch im Web (www.dfbplay.tv) verfügbar ist. Ausgewählte Live- und On-Demand-Inhalte werden auch über den YouTube-Kanal des DFB („German Football“) und über verschiedene Social-Media-Plattformen zur Verfügung gestellt.“

Der entscheidende Wort für deutsche Fans: „international“. Heißt konkret: Deutsche Fans können auf dieses kostenlose Angebot des DFB nicht zugreifen. Für den deutschen Fußball-Fan gibt es den DFB-Pokal weiterhin bei Sky und ausgewählte Spiele im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen.