EM 2024 in Deutschland: Bier-Hammer! Jetzt ist es raus

In rund neun Monaten rollt in deutschen Stadien nicht nur der Ball, sondern es fließt auch wieder das Bier in Unmengen. Die EM 2024 in Deutschland steht vor der Türe, das große Fußball-Fest kommt zu uns nach Hause.

Bier und Bratwurst gehören zum Fußball, wie Ketchup und Mayo zur Pommes – beim Stadionbesuch geht der Weg für die meisten Besucher zuerst zum Bierstand. Neun Monate vor der EM 2024 in Deutschland ist nun eine wichtige Entscheidung gefallen.

EM 2024 in Deutschland: DIESES Bier gibt es in den Stadien

Bei der EM 2021 wurde Heineken ausgeschüttet, bei der WM in Katar 2022 soll es mancherorts Budweiser zu überteuerten Preisen gegeben haben und bei der EM 2024 in Deutschland? Da gibt es natürlich deutsches Bier. Die Marke Bitburger aus dem gleichnamigen Ort in der Südeifel ist offizieller nationaler Partner der EM 2024.

In allen Stadien, sowie in allen Fanzonen und Veranstaltungen, erhalten die Fans die breite Bierpalette von Pils über Radler bis hin zu Alkoholfrei. „Als offizieller Bierpartner der UEFA Euro 2024 ist es eine außerordentliche Gelegenheit für uns, Deutschland als erstklassiges Austragungsland mitzurepräsentieren“, freut sich Jan Niewodniczanski, Geschäftsführer der Bitburger Braugruppe.

„Vielfältiges Angebot erfrischender Biersorten“

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagte zu dieser Bekanntgabe: „Die UEFA freut sich sehr über die Partnerschaft mit Bitburger für die UEFA EURO 2024, eine bekannte deutsche Biermarke mit langer Geschichte und Fußballtradition. Die UEFA EURO 2024 in Deutschland wird ein großes Fest – einheimische und auswärtige Fußballfans können sich auf ein vielfältiges Angebot erfrischender Biersorten von Bitburger in den Stadien und Fanzonen freuen, während sie spannende Spiele verfolgen und bleibende Erinnerungen mitnehmen.“

Die EM 2024 startet am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München. Gespielt wird außerdem in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen. Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart. Das Finale steigt am 14. Juli in Berlin.