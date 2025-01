Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Los-Chaos! DAS müssen Dortmund- und Bayern-Fans wissen

Da war mal jede Menge Spannung drin! Am Mittwochabend (29. Januar) fand die erste Liga-Phase der reformierten Königsklasse ein Ende. Damit stehen acht direkte Achtelfinalteilnehmer und 16 Playoffteilnehmer fest. Die Champions League-Auslosung entscheidet jetzt über die genauen Partien.

Allerdings hat sich die UEFA ein Lossystem ausgedacht, für das man schon fast studiert haben muss, um es zu verstehen. Wenn am Freitag (31. Januar) die Champions-League-Auslosung ansteht, müssen Fans von Borussia Dortmund und Bayern München einige Dinge beachten.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Champions League Playoffs:

Auf diese Mannschaften kann Borussia Dortmund treffen: Sporting Lissabon oder Club Brügge

Auf diese Mannschaften kann Bayern München treffen: Celtic Glasgow oder Real Madrid

18.01 Uhr: Die Playoffs werden in einem Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen. Die Hinspiele finden am 11. und 12. Februar statt. Die Entscheidungen in den Rückspielen gibt es am 18. und 19. Februar.

16 Uhr: Richtig verrückt wird es aber mit Blick auf die möglichen Begegnungen im Achtelfinale. Denn auch hier gibt die UEFA einen groben Turnierbaum vor, der von den Platzierungen der Liga-Phase abhängig ist.

Gemäß Setzung seitens des Verbands bekäme es der BVB in der Runde der letzten 16 mit Lille oder Aston Villa zu tun. Denn Platz 7 und 8 werden bei der Achtelfinallosung im Februar den Plätzen 9, 10, 23 oder 24 zugeteilt. Der Gedanke dahinter: Als „schlechteste“ Top-8-Teams bekommen es Lille und Aston Villa dann potenziell mit einem der „besten“ Playoff-Teams zu tun.

Bayern München dagegen, sollte man die Playoffs überstehen, bekäme es mit Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen zu tun.

So funktioniert die Champions-League-Auslosung

13.34 Uhr: Konkret bedeutet das für die deutschen Vertreter: Borussia Dortmund kann als 10. der Ligaphase entweder auf Sporting Lissabon (23.) oder Brügge (24.) treffen. Bayern München (12.) könnte dagegen auf Celtic Glasgow (21.) oder Manchester City (22.) treffen. Insbesondere letzteres Duell würde man beim Rekordmeister auf dem Weg ins Achtelfinale wohl gerne vermeiden.

12.48 Uhr: Entsprechend wird es morgen vor allem für Borussia Dortmund und den FC Bayern München spannend. Ihre Begegnungen für die Playoffs werden in der Champions-League-Auslosung festgelegt. Auf den ersten Blick wirkt der Turnierbaum der UEFA maximal verwirrend. Doch in Wirklichkeit gibt es für beide Vereine je nur zwei mögliche Optionen, auf die sie treffen können.

Die UEFA hat nämlich festgelegt, dass die beiden jeweils „besten“ Playoff-Teams (Platz 9 und 10) gegen die beiden „schlechtesten“ Playoff-Teams (23 und 24) spielen. Die genauen Begegnungen werden morgen ausgelost. Und so geht es dann weiter. Die Plätze 11 und 12 spielen gegen die Plätze 22 und 21 usw.

Drei deutsche Vereine jubeln

10.33 Uhr: Blicken wir zunächst auf die deutschen Vereine. Bayer Leverkusen konnte sich mit einem Sieg gegen Sparta Prag einen Platz unter den Top 8 sichern, steht damit sicher im Achtelfinale. Borussia Dortmund und Bayern München dürfen sich als 10er beziehungsweise 12er in den Playoffs probieren. Wenig Grund zur Freude gab es dagegen beim VfB Stuttgart, der nach einer Niederlage gegen Paris ausschied. RB Leipzig war ohnehin chancenlos in den letzten Spieltag gegangen.

Donnerstag, 30. Januar, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. An dieser Stelle führen wir dich durch den Prozess der Playoff-Auslosung in der Champions League. Nach einem wilden letzten Spieltag bietet die Auslosung am morgigen Freitag potenziell spannende Partien.