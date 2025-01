DAZN: Zuschauer schalten Champions League ein – und erleben das pure Chaos

Was bitte war das? Diese Frage stellten sich am Mittwochabend wohl einige Zuschauer, die die Champions League live auf DAZN verfolgt hatten. Am letzten Spieltag der neuen Ligaphase waren Drama und Enttäuschungen quasi vorprogrammiert.

Ein besonderes Highlight: Alle 18 Spiele fanden an diesem Abend zeitgleich statt. Und so ließ es sich DAZN nicht nehmen, eine XXL-Konferenz zu veranstalten. Und kaum waren die Spiele angepfiffen, nahm das Chaos seinen Lauf.

DAZN: Plötzlich bricht ein Durcheinander aus

Bei 18 gleichzeitigen Spielen konnte man fast die Uhr danach stellen, dass es beinahe minütlich Tore, Elfmeter und Rote Karten geben würde. Europas Elite gönnte den Zuschauern (und Kommentatoren) knappe zweieinhalb Minuten Schonfrist – dann ging es Schlag auf Schlag.

„Tor in Birmingham“, „Elfmeter in Mailand“, „Tor in Lille“, tönte es nach knapp drei Minuten fast zeitgleich aus den Lautsprechern der Fernseher. Es begann ein heilloses Durcheinander, bei dem man als Zuschauer schon mal den Überblick verlieren konnte, wie es denn jetzt auf den Plätzen steht. Am Ende begleiteten die DAZN-Kommentatoren rund 64 Tore sowie drei Rote Karten und zahlreiche weitere kritische Situationen.

Fans von XXL-Konferenz begeistert

Zugegeben, wer wirklich verfolgen wollte, was der Lieblingsverein so macht, der war mit dem Einzelspiel besser beraten. Viele von den Zuschauern, die aber die Konferenz wählten, waren ob der vielen Tore hellauf begeistert. Zahlreiche Kommentare sammelten sich während der 90 Minuten in den sozialen Netzwerken wie „X“:

„Das war eine großartige Konferenz. Das hat richtig Spaß gemacht.“

„Junge, wie geil war die Konferenz? Noch nie sowas Geiles gesehen. Bockt mehr, wenn man nur die Tore sieht."

„Vergesst alles Negative, was ich über das neue CL System gesagt habe, alleine für diese 18er-Chaos-Konferenz lohnt sich das alles.“

„Wow, was ein Abend! Die Konferenz hat mich komplett abgeholt. Aus Zuschauer-Sicht ist der neue Modus einwandfrei, finde ich.“

DAZN: Manche Zuschauer überfordert

Während sich diese Gruppe an Zuschauern schon auf den 8. Spieltag der Liga-Phase im kommenden Jahr freut, fühlten sich andere Fans mit der schieren Menge an Spielen und Toren schlicht überfordert.

Dennoch dürfte man bei DAZN wohlwollend registrieren, dass die Konferenz auf viel Gegenliebe stieß. Immerhin überträgt der Streamingdienst dieses Format auch in der Bundesliga – dann aber mit maximal fünf Spielen und deutlich weniger Chaos.