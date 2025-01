Borussia Dortmund schafft den Befreiungsschlag! Doch dann folgt die bittere Nachricht

Endlich wieder ein Erfolg! Borussia Dortmund schafft nach fünf sieglosen Spielen den langersehnten Befreiungsschlag. In der Champions League gewann die Mannschaft von Interimscoach Mike Tullberg gegen Schachtar Donezk (3:1).

So groß die Freude über den Sieg ist, so bitter war dann die Entscheidung nach dem Spiel. Die drei Punkte haben Borussia Dortmund nämlich nicht gereicht. Es geht nun in die unbeliebten Playoffs.

Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit nach Sieg über Donezk

Vier Niederlagen, ein Unentschieden und jetzt endlich ein Sieg: Borussia Dortmund hatte schwierige Wochen hinter sich, umso glücklicher ist man über die Wende. Gegen Schachtar Donezk ging der BVB als Sieger vom Platz, auch wenn es viel Arbeit für das Team von Mike Tullberg war.

Serhou Guirassy erzielte in der 1. Halbzeit zwei Tore. Nach dem Seitenwechsel wurden die Ukrainer immer besser und erzielten den Anschlusstreffer. Der Ausgleich lag sogar lange in der Luft, doch die Schwarzgelben machten durch Ramy Bensebaini kurz vor dem Ende mit dem 3:1 alles klar.

Die drei Punkte waren Pflicht, gleichzeitig hofften die Dortmunder auf positive Nachrichten auf den anderen Plätzen. Denn zur gleichen Zeit liefen noch 17 andere Champions-League-Duelle. Der Revierklub wollte den direkten Einzug ins Achtelfinale und die Playoffs vermeiden. Nach dem Spiel herrschte bittere Gewissheit.

BVB muss in die Playoffs

Die drei Punkte haben Borussia Dortmund nicht gereicht. Die Konkurrenten über den BVB punkteten – einige sogar dreifach. Mit 15 Punkten auf acht Spielen beendet der Bundesligist die Ligaphase auf Rang 10. Damit müssen zwei weitere Spiele her, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Der genaue Gegner steht noch nicht fest und wird am Freitag (31. Januar) um 12 Uhr ausgelost. Zwei Teams könnten es werden: Sporting Lissabon (Platz 23) oder FC Brügge (Platz 24). Die Niederlage vergangene Woche beim FC Bologna (1:2) ist nun aus doppelter Sicht mehr als nur bitter. Bei einem Sieg wäre der BVB sicher im Achtelfinale gewesen. Nun müssen zwei zusätzliche Partien her.