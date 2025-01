Erling Haaland droht Fiasko! Überdenkt er schon seinen City-Vertrag?

Zehn Jahre – für diese Mega-Laufzeit unterschrieb Erling Haaland vor kurzem einen neuen Vertrag bei Manchester City. Der Ex-BVB-Star hat sich bis zu seinem 35. Lebensjahr an den Premier-League-Klub gebunden. Erst im Karriereherbst würde er nach aktuellem Stand nochmal woanders unterkommen.

Sicher, zu so einer langfristigen Entscheidung gehört viel Mut und sicherlich auch einiges an Geld. Doch schon jetzt könnte Erling Haaland seinen Schritt bereuen. Manchester City droht schon wieder Unbehagen.

Erling Haaland: City kommt gerade so durch

Die Rede ist von der Champions League. Dort musste der Titelanwärter bis zum letzten Spieltag zittern, ob man es überhaupt in die Playoffs schaffen würde. Ein Sieg gegen Brügge war dafür unumgänglich. Doch weil es beim Scheich-Klub in diesem Jahr einfach nicht laufen will, lag man gegen den belgischen Vertreter zur Pause mit 0:1 zurück.

+++ Borussia Dortmund: Champions-League-Hoffnung verpufft – schallende Bundesliga-Ohrfeige +++

Im zweiten Durchgang drehten die Engländer dann aber auf. Drei Treffer gelangen in diesen 45 Minuten und sicherten damit den Einzug in die Playoffs. Auch wenn Erling Haaland selbst kein Tor gelang, konnte er am Ende also jubeln.

Playoff-Hammer garantiert

Nun heißt es also Playoffs für die erfolgsverwöhnten Citizens. Der Anspruch wäre natürlich gewesen, es direkt ins Achtelfinale zu schaffen, doch so ist es immer noch besser, als rauszufliegen. Allerdings könnte das gut und gerne in der nächsten Runde passieren. Denn Manchester ist ein Hammer-Los garantiert.

Nach Vorgaben der UEFA treffen in den Playoffs die Plätze 21 und 22 (City ist 22.) auf die Plätze 11 und 12. Die genauen Paarungen werden noch ausgelost. Fest steht aber schon jetzt: Auf die Citizens wartet entweder Bayern München oder Real Madrid! Bedeutet auch: Ein Spitzenklub wird das Achtelfinale definitiv nicht sehen – das war im alten Format schier undenkbar.

Erling Haaland droht titellose Saison

Rein nach der Formkurve träfe es wohl Manchester. Deren Schwäche ist nicht nur auf die Champions League begrenzt. Auch in der heimischen Liga ist man nach einer Schwächephase in der Hinrunde nur Vierter und hat zwölf Punkte Rückstand auf Liverpool.

Hier mehr erfahren:

Es droht gar eine komplett titellose Saison. Das hat sich Erling Haaland so sicherlich nicht vorgestellt, als er gleich für zehn weitere Jahre unterschrieb. Ob er die Unterschrift schon bereut? Wohl erst, wenn City wirklich in den Playoffs scheitern sollte – und selbst dann trösten ihn immense Geldsummen, die er Woche für Woche überwiesen kriegt.