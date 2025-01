Borussia Dortmund: Champions-League-Hoffnung verpufft – schallende Bundesliga-Ohrfeige

Borussia Dortmund bleibt im neuen Jahr ohne Sieg! Dabei war man gegen Werder Bremen trotz früher Unterzahl eigentlich nah dran (hier mehr zum Spiel lesen). Am Ende gab es jedoch nur einen Punkt – und damit bleibt das Minimalziel (Champions-League-Qualifikation) ein gutes Stück entfernt.

Klar ist: Damit Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison in der Königsklasse spielt, muss die Mannschaft es irgendwie auf Platz 4 schaffen! Denn eine Qualifikation über Platz 5 wie im letzten Jahr wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht reichen.

Borussia Dortmund: Bundesliga stürzt ab

Seit der großen Champions-League-Reform gibt es für die Top-Ligen Europas zwei weitere Startplätze. Die beiden jeweils besten Länder einer Saison bekommen je einen weiteren Starter. Im vergangenen Jahr waren das Italien und Deutschland.

+++ Dortmund in der Talent-Falle! Droht der nächste bittere Verlust? +++

Während Italien auch in diesem Jahr zumindest das zweitbeste Land ist, legt die Bundesliga eine Bruchlandung hin. Ausbleibende Erfolge von Vereinen wie RB Leipzig, VfB Stuttgart, zuletzt aber eben auch Borussia Dortmund, lassen Deutschland im Jahresranking auf Platz 6 abrutschen!

Selbst „No-Name“-Ligen wie Belgien und Portugal liegen aktuell vorne. Zudem natürlich neben Italien auch England und Spanien. Die Chance, dass die Bundesliga wieder einen fünften Platz für die Champions League bekommt, sind quasi schon dahin.

BVB braucht die Wende

Am Mittwoch (29. Januar) steht der letzte Gruppenspieltag an. Noch hat Dortmund Chancen, das Achtelfinale auf direktem Wege zu erreichen. Dafür muss man allerdings zwingend gegen Donezk gewinnen – und auf Schützenhilfe hoffen. Für den Verein wäre das natürlich ein Vorteil, für die 5-Jahreswertung der Bundesliga aber kaum die Rettung.

Top-News:

Damit ist auch klar: Borussia Dortmund braucht schnell auch eine Wende in der Bundesliga. Der Abstand auf den VfB Stuttgart (Platz 4) und RB Leipzig (Platz 5) beträgt aktuell rund sechs Punkte. Verloren ist also noch nichts. Doch wenn Dortmund im Kampf um die Königsklasse nochmal angreifen will, deutet sich ein Mehrkampf mit anderen Vereinen an – den man in diesem Jahr schlicht und ergreifend gewinnen muss.