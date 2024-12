Wolfsburg – Borussia Dortmund: Fans können nicht fassen, was sie da sehen! „Was passiert hier?“

Mit einigen Bauchschmerzen hatten die BVB-Fans dem letzten Spiel des Jahres entgegengeblickt. Vor der Partie zwischen Wolfsburg und Borussia Dortmund sahen die schwarz-gelben Vorzeichen nicht gerade rosig aus. Herbst und Winter verlaufen für die Borussia nicht wie gewünscht.

Insbesondere auswärts konnte man in der Liga bisher gar nichts aufs Parkett zaubern. Zudem hatte Wolfsburg Borussia Dortmund Ende Oktober schon aus dem Pokal gekegelt. Es drohte also eine Enttäuschung zu Weihnachten. Doch dann kam alles anders.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: BVB-Gala

So wie die Dortmunder in der ersten Halbzeit bei den Niedersachsen auftrat, wäre man nie darauf gekommen, dass die Mannschaft vor dem Spiel drohte, in die zweite Tabellenhälfte abzurutschen. Von Anfang an übernahm der BVB die Kontrolle, erarbeitete sich früh erste Chancen.

Einmal in die Nähe des Kastens gekommen, ließen es die Schützlinge von Nuri Sahin krachen. Donyell Malen nach Ecke, Maximilian Beier mit einem Außenrist-Treffer und Julian Brandt mit Direktabnahme erzielten innerhalb von fünf Minuten drei Tore. Borussia Dortmund ging in Wolfsburg mit einem 3:0 in die Halbzeit!

Fans kommen aus dem Staunen nicht heraus

Entsprechend erstaunt verfolgten die Zuschauer in der Volkswagen-Arena und vor dem TV das Treiben auf dem Rasen. Zweifelsohne zauberte der BVB die beste Auswärts-Halbzeit, vielleicht sogar die beste Halbzeit der bisherigen Saison auf den Rasen.

„Was passiert hier? Das sieht wirklich richtig gut aus – AUSWÄRTS!“, hieß es sogleich von einem Fan bei „X“. Und damit war er nicht allein. „Wehe einer sagt dem BVB in der Halbzeit, dass sie auswärts spielen… das ist heute richtig gut!“, witzelte ein anderer.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Sahin Idee geht auf

Kurios: Nuri Sahin hatte dieselbe Elf ins Rennen geschickt, die Ende Oktober völlig entkräftet in Wolfsburg aus dem Pokal ausgeschieden war. Offenbar zogen er und seine Spieler aber die richtigen Schlüsse und brannten zumindest in Halbzeit 1 ein Feuerwerk ab.