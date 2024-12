Borussia Dortmund: Can rechnet gnadenlos mit Mitspielern ab! Er sieht nur einen Ausweg

Was für ein gruseliger Auftritt! Plötzlich kann Borussia Dortmund auch im heimischen Westfalenstadion nicht mehr gewinnen. Auf ein 1:1 gegen Bayern München und ein 2:3 gegen Barcelona folgt ein müdes 1:1 gegen die TSG Hoffenheim.

Vor den TV-Mikrofonen gaben sich anschließend alle Beteiligten von Borussia Dortmund äußerst kritisch (mit Ausnahme von Sebastian Kehl). Auch Kapitän Emre Can sah sich zu einer Wutrede gezwungen. Dabei ging er vor allem seine Mitspieler an.

Borussia Dortmund verfällt ins Mittelmaß

Dem BVB droht ein ganz bitterer und vor allem trister Jahresabschluss. In der Bundesliga liegt man außerhalb der internationalen Ränge – ein Desaster für den Champions-League-Finalisten und Klub-WM-Teilnehmer.

Der maue Kick gegen Hoffenheim legte einmal mehr die Schwächen des Kaders offen, zudem war in kaum einem anderen Spiel so wenig Feuer drin wie gegen die TSG. Borussia Dortmund, das muss man mittlerweile so sagen, verfällt ins Mittelmaß des deutschen Fußballs.

Can rechnet ab

Und so kam Emre Can zu einer schonungslosen Abrechnung. „Selbst wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wäre das heute eine Katastrophenvorstellung gewesen“, wütete er nach Abpfiff. Dann nahm er sich seine Mitspieler vor. „Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, das geht überhaupt nicht“, so Can.

Er glaube, dass viele seiner Kollegen auf dem Platz mit sich selbst beschäftigt seien. „Mentalität kriegt man nur als Mannschaft zusammen, wenn alle elf Spieler auf dem Platz das Gleiche denken und alle sich nicht zu wichtig nehmen“, meckerte der Kapitän. Diesen Eindruck habe er nicht: „Wenn das weiter so bleibt, werden wir keinen erfolgreichen Fußball spielen.“

Borussia Dortmund: Beispiel Schlotterbeck

Als einzige Ausnahme nannte Can seinen Abwehrkollegen Nico Schlotterbeck, der wenige Tage nach seiner vermeintlichen Horror-Verletzung schon wieder auf dem Platz stand. „Viele können sich ein Beispiel an ihm nehmen. Der Junge hat einen Bänderriss, aber wie er sich reingehauen hat für den Verein, ist, was ihn auszeichnet. Ich glaube, viele von uns sich da auf jeden Fall zu 100 Prozent ein Beispiel nehmen“, so Can.

Eine einzige Chance bleibt der Mannschaft in diesem Jahr, um die Forderung des Kapitäns umzusetzen. Beim VfL Wolfsburg hat Borussia Dortmund ohnehin eine Rechnung zu begleichen. Mit dem ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison hätte man zumindest etwas besinnlichere Feiertage.