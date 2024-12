Borussia Dortmund im Verletzungspech – schlägt jetzt IHRE große Stunde?

Die Sorgenfalten bei Borussia Dortmund werden immer größer. Der BVB hat die Seuche – besonders in der Innenverteidigung. Niklas Süle fehlt noch Monate, Nico Schlotterbeck droht die letzten beiden Spiele des Jahres zu verpassen und Waldemar Anton wackelt gegen Hoffenheim.

Die große Frage, die sich viele Fans und auch Nuri Sahin stellen, ist: Wer springt jetzt ein? Im Profikader hat Borussia Dortmund keine weiteren gestandenen Innenverteidiger mehr. Nur Emre Can umzufunktionieren, reicht bei drei Ausfällen auch nicht mehr. Könnte jetzt die Stunde einiger Talente schlagen?

Borussia Dortmund: Juwelen scharren mit den Hufen

Die logische Wahl wäre eigentlich Filippo Mane gewesen. Der Nachwuchsspieler der Schwarz-Gelben gehört seit dieser Saison zum Profi-Kader, soll langfristig hinter Schlotterbeck, Süle und Anton aufgebaut werden und einspringen, wenn es nötig ist. Das wäre jetzt der Fall. Einziges Problem: Mane ist ebenfalls an der Wade verletzt, kann daher aktuell auch nicht spielen.

Der Blick geht also in die U23 beziehungsweise U19. Hier tut sich ein Trio an talentierten Jung-Verteidigern hervor, die jetzt die Chance bekommen könnten, sich bei den Profis zu beweisen.

Allen voran Yannik Lührs. Den 21-Jährigen holte Borussia Dortmund im Sommer aus Hannover. In der U23 ist er von Tag 1 an eine feste Größe und gesetzt. Auch in der Bundesliga durfte er bereits bei der 1:3-Niederlage gegen Mainz sein Profi-Debüt feiern. Kommt es hart auf hart, könnte Sahin ihn reinwerfen.

U19-Duo träumt

Und auch in der U19 gibt es mit Elias Benkara und Tyler Meiser gleich zwei Spieler, die mit den Hufen scharren könnten. Immerhin durften beide bereits Champions-League-Luft schnuppern. Nicht auf dem Feld, aber immerhin gehörten sie hier schon zum Kader. Das zeigt auch den langfristigen Plan, den der BVB mit beiden hat.

Sollte das Vertrauen letztlich nicht groß genug sein, dürfte es deutlich wahrscheinlicher sein, dass Sahin neben Can einen weiteren positionsfremden Spieler aufstellt. Insbesondere Ramy Bensebaini könnte hier für Borussia Dortmund ein Gewinn sein.