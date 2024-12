Borussia Dortmund: Deutscher Champions-League-Albtraum – für den BVB könnte es kritisch werden

Es ist einer der Leckerbissen für Borussia Dortmund in dieser Saison: Am 5. Spieltag der Champions League empfangen die Schwarz-Gelben den FC Barcelona. Es ist ein wahres Top-Duell. Der Dritte (Barcelona) trifft auf den Vierten (Dortmund). Beide haben die direkte Qualifikation für das Achtelfinale fest im Blick.

Während es für den BVB in Europa weiter erfolgreich läuft, kann man das von RB Leipzig nicht gerade sagen. Der Dosen-Klub stürzt auf dem internationalen Parkett vom Regen in die Traufe. Der RB-Misserfolg könnte letztlich allerdings auch für den BVB gefährlich werden.

Borussia Dortmund: Auf den letzten Metern dabei

Das Jahr 2024 könnte für die Dortmund ambivalenter kaum sein. In dieser Saison ist vor allem die Diskrepanz zwischen Heimstärke und Auswärtsschwäche fatal (hier mehr dazu lesen). Doch auch in der ersten Jahreshälfte waren deutliche Leistungsunterschiede zwischen tristem Liga-Alltag und magischen Champions-League-Abenden zu sehen.

+++ Auch spannend: Knallharte Wechsel-Absage! BVB-Star hat sich wohl entschieden +++

Während man in der Königsklasse bis ins Finale nach Wembley stürmte, beendet man die Bundesliga auf Platz 5. Nur weil in diesem Jahr die Champions-League-Reform griff und die Bundesliga einen zusätzlichen Startplatz bekam, darf Borussia Dortmund beispielsweise gegen Barcelona ran.

Leipzig erlebt komplettes Fiasko

In dieser Saison dürfte Platz 5 nicht reichen! Einen deutlichen Anteil daran trägt auch RB Leipzig. Die Roten Bullen gehen in der Königsklasse komplett baden. Sechs Spiele, sechs Niederlagen – ein Fiasko. Auch gegen Aston Villa konnte man am Dienstagabend (10. Dezember) nichts holen. Damit ist der Klub vorzeitig ausgeschieden und kann auch die Playoffs nicht mehr erreichen.

Der deutsche Misserfolg (auch Stuttgart holte bisher nur vier Punkte) schlägt sich auch in der 5-Jahres-Wertung der UEFA wieder. Über diese bekommen die beiden erfolgreichsten Nationen jeweils einen zusätzlichen CL-Startplatz für die jeweils folgende Saison.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

War Deutschland hier in der letzten Spielzeit hinter Italien noch die zweitstärkste Nation, ist man derzeit nur Vierter hinter England, Italien und sogar Portugal. Der fünfte Champions-League-Startplatz fiele aktuell also wieder weg.

Borussia Dortmund muss sich steigern

Das bedeutet für den BVB in der Bundesliga, dass man sich dringend steigern muss. Derzeit ist man nur Sechster mit drei Punkten Rückstand auf Platz vier. Diesen muss man aller Voraussicht nach erreichen, wenn man weiter an der Königsklasse teilnehmen will – oder man gewinnt den Wettbewerb in diesem Jahr.