Borussia Dortmund: Englische Fans werden fuchsteufelswild – BVB-Anhänger kennen all den Schmerz

Was wäre, wenn? Diese Frage stellen sich die Fans von Borussia Dortmund seit Wochen. Zu Hause sind die Schwarz-Gelben noch immer ungeschlagen und damit das beste Heimteam der Bundesliga. Die Tabellenspitze ist dennoch weit entfernt – weil auswärts einfach kein Sieg gelingen will. In Gladbach sammelte man immerhin den zweiten Auswärtspunkt.

Mit dieser krassen Ambivalenz ist Borussia Dortmund in Europas Top-Ligen allerdings nicht allein. In England führt der FC Liverpool die Premier League souverän an. Doch was, wenn der FC Brentford nicht auch am „Dortmund-Syndrom“ leiden würde?

Borussia Dortmund: Brentford verzweifelt

Die Parallelen sind beinahe beängstigend. Daheim hat Brentford in dieser Saison sieben von acht Spielen gewonnen, zudem einmal Unentschieden gespielt. Mit insgesamt 22 Punkten führt man die Heimtabelle deutlich an – auch vor Spitzenreiter Liverpool.

Im Gesamt-Klassement stellt sich die Situation allerdings ganz anders dar. Brentford ist lediglich Neunter und liegt damit gar außerhalb der internationalen Plätze. Wie das möglich ist? Durch eine katastrophale Auswärtsbilanz.

In der Fremde gelang der Mannschaft in der Liga wie Borussia Dortmund in Deutschland auch bisher kein einziger Sieg. In sieben Spielen gab es nur einen einzigen Punkt – beim 0:0 gegen Everton. Während man zu Hause schon unfassbare 26 Tore erzielt hat, sind es auswärts magere fünf.

Fans verzweifeln immer mehr

Die unerklärliche Auswärts-Schwäche ist für die Fans von „The Bees“ zum Haare raufen. Insbesondere nach Gala-Auftritten wie jüngst gegen Newcastle United, über das man im eigenen Stadion mit 4:2 hinweg fegte. Warum nicht auch auswärts?

Daran gilt es in den kommenden Wochen zu arbeiten. Doch die Aufgaben werden nicht gerade leichter. Als Nächstes muss man zum FC Chelsea. Die „Blues“ liegen derzeit auf dem zweiten Platz – in der Gesamttabelle. Nur die Heimspiele betrachtet, ist Chelsea lediglich das elftbeste Team. Vielleicht also eine Chance für Brentford?

Borussia Dortmund: Nur noch eine Chance

Für den BVB dagegen bietet sich in der Bundesliga in diesem Kalender-Jahr nur noch eine Möglichkeit, die katastrophale Auswärtsbilanz aufzubessern. Am 22. Dezember reist man zum VfL Wolfsburg. Wolfsburg, da war doch was? Dort verlor die Mannschaft von Nuri Sahin bereits Ende Oktober im DFB-Pokal…