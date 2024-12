Jadon Sancho lässt alle erblassen – folgt jetzt die große Wende?

Was für ein Statement in der englischen Premier League! Am Sonntagabend (8. Dezember) drehte Chelsea London eine eigentlich schon aussichtslose Partie gegen Tottenham Hotspur noch zum Guten! Dabei mittendrin: Jadon Sancho (hier mehr zu ihm lesen).

Der Ex-BVB-Star hilft kräftig dabei mit, dass sein neuer Verein mit Spitzenreiter Liverpool auf Tuchfühlung bleibt. Gleichzeitig reift auf der Insel und bei Jadon Sancho die Hoffnung, dass es jetzt doch noch zur großen Wende kommt.

Jadon Sancho leitet den Sieg ein

Dabei sah es für Chelsea im Hauptstadtderby bereits sehr schlecht aus. Deutschlands (nach der Handelfmeter-Diskussion beim EM-Aus gegen Spanien) „Lieblingsverteidiger“ Marc Cucurella war auf dem Rasen gleich zwei Mal ausgerutscht und hatte so entscheidenden Anteil daran, dass es nach elf Minuten gleich 0:2 aus Sicht der „Blues“ stand.

+++ Auch interessant: Gerüchte werden heißer – steht dieser BVB-Star vor einem Blitz-Abgang? +++

Dann jedoch besorgte er sich neues Schuhwerk – und schon lief es. Cucurella setzte auf der linken Seite Jadon Sancho in Szene. Der Flügelflitzer dribbelte sich durch die gegnerische Abwehrreihe, zog nach innen und dann ab. Sein Distanzschuss schlug neben dem Pfosten ein: nur noch 1:2.

Es dauerte trotzdem bis zur zweiten Hälfte, ehe das Spiel gänzlich kippte. Cole Palmer mit einem Doppelpack und Enzo Fernandez sorgten für die weiteren Tore. Tottenham kam in der Nachspielzeit nur noch zum Anschluss. Mit dem 4:3 bleibt Chelsea Tabellenzweiter.

Rückenwind für BVB-Star

Ein Sieg, der insbesondere Jadon Sancho weiter beflügeln dürfte. Nachdem er Borussia Dortmund im Sommer verlassen musste, er in Manchester aber weiter nicht willkommen war, ging es für ihn in seine Geburtsstadt. Bei Chelsea legte der 24-Jährige gleich los wie die Feuerwehr, startete mit drei Vorlagen in drei Spielen.

Dann allerdings fiel er erneut in ein Leistungsloch. Anfang November plagte ihn zusätzlich eine Verletzung, weshalb er einige Spiele aussetzen musste. Nach seiner Genesung dauerte es etwas, bis er wieder in Fahrt kam.

Top-News des Tages:

Doch jetzt ist Jadon Sancho die Befreiung endgültig gelungen. Schon eine Woche vor dem Tottenham-Duell hatte er nach Einwechslung gegen Southampton getroffen. Die Hoffnung bei Spieler, Verein und Fans ist daher riesig, dass diese Wochen die Wende markieren – und England nach Jahren endlich den Sancho zu sehen bekommt, der in Dortmund zu einem teuren Star wurde.