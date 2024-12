Borussia Dortmund: Gerüchte werden heißer – steht dieser BVB-Star vor einem Blitz-Abgang?

Ernüchterung bei Borussia Dortmund. Nach dem 1:1-Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach dürfte klar geworden sein: Von einem BVB in Topform ist man derzeit, trotz einiger guter Ergebnisse, noch weit entfernt.

Nach dem verpassten Sieg im Gladbacher Borussia-Park könnte Borussia Dortmund schon bald die nächste schlechte Nachricht erreichen. Ein BVB-Star spielt sich seit Wochen auf das Radar anderer Top-Klubs – wird die Dortmunder Chefetage weich?

Borussia Dortmund: Nmecha bei Mega-Angebot weg?

Felix Nmecha ist in diesen Wochen aus der Startelf von Trainer Nuri Sahin wohl kaum wegzudenken. Der 24-Jährige spielt nach einer ganz schwachen ersten Saison beim BVB nun groß auf, hat sich so zurück in die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Das Interesse an dem gebürtigen Hamburger wächst offenbar stetig. Nun hat man bei Borussia Dortmund offenbar eine finanzielle Schmerzgrenze festgelegt.

Das will zumindest das englische Portal „Caught Offside“ wissen. Demnach soll man beim BVB ab einem Angebot für Nmecha in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Damit würde die Borussia ein dickes Transferplus einstreichen – im Sommer 2023 war Nmecha für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg gekommen.

Manchester United und Newcastle interessiert

Dass ein möglicher Abnehmer für Nmecha diese Mega-Ablöse aufbringen könnte, ist derzeit nicht auszuschließen. Denn mit Manchester United und Newcastle United sollen gleich zwei zahlungskräftige Premier-League-Klubs an dem 24-Jährigen dran sein. Newcastle-Coach Eddie Howe ging zuletzt sogar öffentlich in die Offensive und bezeichnete Nmecha als Spieler, „den wir uns angeschaut haben und den wir wirklich mögen“.

Ein Abgang des Mittelfeldstrategen dürfte Borussia Dortmund auf sportlicher Ebene wehtun. Jedenfalls wenn er weiter so spielt wie in den vergangenen Wochen. Auch deswegen erscheint es derzeit wohl eher unwahrscheinlich, dass der BVB schon im Winter einen seiner zuletzt besten Spieler ziehen lässt.