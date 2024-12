Jadon Sancho: Große Wende? Ex-BVB-Star endlich erlöst

Beim FC Chelsea wollte Jadon Sancho in diesem Jahr endlich wieder voll durchstarten. Zunächst sah es auch danach aus, als würde der Ex-BVB-Star zu alter Stärke zurückfinden, doch dann folgte eine überraschende Delle.

Jetzt hat sich Jadon Sancho allerdings wieder zurückgemeldet – und das mit einem Paukenschlag. Mit dem FC Chelsea ist der 24-Jährige aktuell voll auf dem Vormarsch.

Jadon Sancho: Jetzt läuft es bei Chelsea

Bei Manchester United sah man im Sommer keine Verwendung für Sancho, wollte ihn loswerden. Am Ende wechselte er nach langem Hin und Her per Leihe zum FC Chelsea. Dort sollte der 23-fache englische Nationalspieler endlich wieder zu seiner Form aus Dortmunder Zeiten finden.

Zu Beginn lief es ganz famos. In seinen ersten drei Spielen bereitete Sancho jeweils einen Treffer vor. Dann kam der kleine Einbruch und eine leichte Verletzung. Bei den Spielen gegen Manchester United und FC Arsenal stand Sancho gar nicht erst im Kader.

Nach der Länderspielpause konnte er sich nun aber wieder zurückmelden. In der Conference League bereitete er gegen den 1. FC Heidenheim zwei Treffer vor. Am Mittwochabend (04. November) legte er nun direkt nach.

Sancho wird erlöst

Gegen den FC Southampton erzielte er nach seiner Einwechselung seinen allerersten Treffer im Trikot des FC Chelsea. Für den 24-Jährigen ist dies ein Meilenstein auf dem Weg zurück zu seiner alten Form.

Sancho scheint bei Chelsea immer mehr wieder in die Spur zu finden. Und das die „Blues“ aktuell ziemlich gut drauf sind, passt ihm sicherlich auch. Nach 14 Spieltagen liegt Chelsea auf Platz zwei in der Premier League.